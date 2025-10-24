vineri, octombrie 24, 2025
Încheie anul în mod Grandios: Revelion în ALBANIA prin EDEN HOLLYDAY!

           Încheie anul într-un stil grandios și pornește alături de            Eden Hollyday într-o aventură de neuitat!

Te așteaptă un Revelion plin de culoare, ritm și pasiune balcanică – între strălucirea capitalei Tirana, farmecul medieval al cetății Kruja și priveliștile spectaculoase de pe muntele Dajti!

                Plecări din: Mioveni, Pitești, București, Giurgiu

                  INCLUS ÎN PREȚ: Transport autocar modern

          Două nopți cazare la hotel de 3***                           cu mic dejun în Skopye

3 nopți cazare la hotel 4*** cu demipensiune în Durres

Cină festivă de Revelion cu meniu bogat, muzică live și dansuri                                         balcanice incendiare!

            Petrecere de 1 ianuarie :  distracție 100% garantată

          Ghid însoțitor pe tot parcursul excursiei!

Trăiește bucuria trecerii dintre ani într-o atmosferă de sărbătoare autentică, printre oameni primitori, preparate tradiționale, focuri de artificii și voie bună!

                 Revelion în ALBANIA                            acolo unde Balcanii dansează sub stele!

           Rezervă acum: 0771.022.149   și www.edenhollyday.ro

                              Preț: 560 €

Vrei să intri în 2025 cu energie, zâmbet și amintiri de neuitat? Alege EDEN HOLLYDAY – destinația bucuriei tale!

