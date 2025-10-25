Președintele CJ Giurgiu, Toma PETCU, a sancționat indiferența unor funcționari de stat atunci când sunt solicitați să elibereze sau să aprobe avize…

Vineri , în cadrul bilanțului prezentat de către președintele CJ, Toma Petcu, reprezentanților presei locale, la împlinirea unui an de mandat, acesta a vorbit și despre greutățile pe care le întâmpină instituția atunci când se depune un proiect…
„Procedura de licitație este foarte dificilă, căci sunt competiții între societățile mari și acestea au posibilitatea de a contesta diferite decizii. Sunt diferite etape stabilite pe Lege, ca timp și avem praguri mari… și trebuie să așteptăm… Avem etape numeroase, de la implementare până la recepție, dar avem totodată obligația ca pe fiecare din aceste stadii să obținem tot timpul autorizații și avize ce sunt reglementate destul de strict și de rigid de către statul român și deficitar interpretate de către foarte mulți funcționari ai statului… Doar pentru că ocupă acele posturi, fie prin concurs sau prin alte metode, aceștia consideră, de fiecare dată, că pentru ei nu reprezintă o prioritate acel proiect. M-aș referi la acele instituții care în anumite etape ale unui proiect au această calitate de a aviza /aproba proiectele. Ei ar trebui să înțeleagă că nimeni nu este interesat de a ocoli sau păcăli legile, avizele de la mediu , avizele de la ISU etc. Iată de ce practic am ajuns ca împreună cu colegii noștri, să ne rezervăm jumătate din activitate doar pentru a reuși să obținem aceste autorizații și avize în timp util pentru a nu pierde contractele, finanțările, respectiv proiectele.
Președintele Toma Petcu a subliniat și faptul că ei nu sunt singurele „victime” ale acestui mod deficitar de tratament, din partea unor funcționari de stat.
„Nu este doar lupta noastră, ci este și lupta primarilor noștri , dar și a investitorilor privați care, atunci când vin în județul nostru, doresc să își deschidă o afacere, într-un termen rezonabil. De aceea trebuie înțeles că este foarte important pentru un investitor, cât de favorabili suntem față de ceea ce dorește să realizeze el în județul nostru și oriunde în municipiu sau județ. Investitorul trebui să fie convins că aici este primit cu încredere cu speranță și susținut legal, nu de altă natură, pentru a-și putea realiza investiția și ulterior să o poată dezvolta…” – a mai menționat Toma Petcu, președintele CJ Giurgiu.
(Florian Tincu)