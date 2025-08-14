Funcționarii spun lucruri …trăsnite! Scenă petrecută în ședința ordinară a Consiliului local Giurgiu – 14 august…

Astăzi, 14 august, a avut loc prima parte a ședinței ordinare a Consiliului Local, ordinea de zi cuprinzând a subiecte importante, ce au declanșat dezbateri aprinse cu argumente pro și contra din partea consilierilor locali, despre o serie de teme conexe…
Câteva din aceste subiecte ne-au atras atenția, urmând a fi dezbătute, de noi, punctual, în următoarele zile. Primul subiect îl dedicăm desemnării membrilor în Consiliul de Administrație la societatea Giurgiu Servicii Edilitare, proiect care a fost respins, dar care a creat o scenă oarecum anecdotică…
Ce ne-a atras atenția a fost penibila prestație profesională a doamnei ce – la îndemnul viceprimarului Ionel Muscalu – trebuia să argumenteze de ce este nevoie de un consiliu de administrație…!?
În loc să convingă consilierii ce au votat împotrivă să se răzgândească, incapabilă să își construiască un discurs coerent, argumentat, legal administrativ, aceasta a silabisit un penibil: ”…pentru continuarea activității este nevoie de Consiliu de Administrație!”
Ăsta Da argument, asta Da prestație, stimabililor!
Evident că momentul de slăbiciune și incoerență, ridică mari semne de întrebare asupra calității profesionale a funcționarei, dar și a modului de selecție a unor astfel de angajați…
Noi credem că pentru continuarea activității este nevoie de oameni competenți, cu un istoric profesional sustenabil, capabili să poată lega două cuvinte, pentru emiterea unui text inteligibil de către cei prezenți…