PREFECTURĂ. Cod portocaliu de vânt în zilele de 2 și 3 octombrie, în județul Giurgiu!

Având în vedere avertizarea meteorologică Cod portocaliu din data de 01.10.2025, potrivit căreia în judeţul Giurgiu se vor manifesta intensificări puternice ale vântului în perioada 02.10.2025, ora 20:00 – 03.10.2025, ora 10:00, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a întrunit la data de 01.10.2025 în ședință de lucru extraodinară, pentru a analiza și adopta măsurile necesare gestionării unei astfel de situații de urgență.
Astfel, s-a decis activarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (C.J.C.C.I.) Giurgiu la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, începând cu data de 02.10.2025, ora 20:00, până la încetarea fenomenelor meteorologice avertizate, cu reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, ai Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu şi ai Reţelei Electrice Muntenia S.A. Giurgiu.
C.J.C.C.I. Giurgiu va monitoriza evoluția fenomenelor meteorologice periculoase, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru a se acţiona preventiv în situaţia apariţiei unor factori de risc.
De asemenea, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Giurgiu vor fi dispuse următoarele măsuri:
– operaţionalizarea grupei operative începând cu data de 02.10.2025, ora 20:00, până la încetarea fenomenelor meteorologice avertizate;
– constituirea unei rezerve de personal formată din 50 de militari de la nivelul subunităţilor, în măsură să intervină la solicitări;
– pregătirea tehnicii operative specifice tipului de risc menționat, pentru a se putea interveni rapid, dacă situația o va impune;
– monitorizarea permanentă a fenomenelor meteorologice avertizate.
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu va fi monitorizată circulaţia pe drumurile rutiere din judeţul Giurgiu.
La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu vor fi asigurate măsuri în sprijin, dacă situația o va impune.
La nivelul Reţelei Electrice Muntenia S.A. Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie, pentru a se acţiona operativ în cazul producerii de avarii la reţelele electrice.
Nu în ultimul rând, la sediul primăriilor va fi instituit serviciul de permanenţă, în vederea primirii deciziilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase și a efectelor lor, precum și a măsurilor dispuse sau necesar a fi dispuse.
”Solicit tuturor instituțiilor competente să intervină prompt și eficient dacă va fi cazul, așa cum au acționat și în urma cu aproximativ 2 luni, în contextul fenomenelor meteo periculoase de atunci”. – a transmis, la finalul ședinței, prefectul județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu.
Sursa: Purtător de cuvânt al Instituției Prefectului – județul Giurgiu, Teodora Nicolau