Astăzi, de 1 octombrie, este sărbătorită Ziua Persoanelor Vârstnice. La Giurgiu CAR Pensionari a organizat o masă festivă…!

Astăzi, 1 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o sărbătoare instituită de Adunarea Generală a ONU în 1990, prin Rezoluția 45/106. Această zi este dedicată promovării drepturilor seniorilor, dar și unei imagini pozitive a îmbătrânirii. Inițiativa are rădăcini încă din 1982, când a fost elaborat primul plan internațional de acțiune privind sprijinirea persoanelor vârstnice. Ulterior, în 2002, a doua Adunare Mondială privind Îmbătrânirea a adoptat un nou plan de acțiuni, menit să răspundă provocărilor cu care se confruntă societatea în contextul creșterii numărului de persoane de vârsta a treia. Organizația Națiunilor Unite a cerut guvernelor să creeze departamente și programe dedicate seniorilor, pentru a le asigura sprijin și o viață demnă. În România, datele Institutului Național de Statistică arată clar fenomenul îmbătrânirii demografice: populația vârstnică de 65 de ani și peste depășește cu 32,4% populația tânără de 0-14 ani (4,025 milioane față de 3,041 milioane). Această realitate ridică probleme majore privind sustenabilitatea sistemului de pensii, dar și nevoia unor politici publice dedicate unei societăți echilibrate pentru toate vârstele. Cu această ocazie CAR Pensionari Giurgiu, prin reprezentantul acesteia, președintele Nițulescu Severius a organizat o masă festivă dedicată membrilor Asociației. Ca de fiecare dată, petrecerea are loc la restaurantul Miorița, sărbătoriților oferindu-li-se preparate tradiționale românești și un program plin de voie bună, muzică, dans și multe alte surprize…

(Jurnal)