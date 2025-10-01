Asociația ce a inițiat o campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor în județ, a poposit la Mihăilești. În ce alte localități urmează să meargă…

Sprijiniți de directorul adj. al Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) Giurgiu, dr. Mădălina Florescu , municipalitatea va primi vizita reprezentanților „ Asociației Ari Paws ”, cu ajutorul cărora se pregătește o nouă campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor în mai multe localități ale județului.

La această întâlnire de la Primăria Mihăilești, unde gazdă a fost primarul Adrian Gâjâilă (foto), a fost invitat și primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu , pentru a putea accesa și comuna dumnealui această campanie.



Urmează ca în perioada următoare să mediatizăm data și locul unde va avea loc prima acțiune și sperăm ca această campanie să fie accesată de cât mai mulți dintre cetățenii proprietari de câini și pisici !