Prefectul Județului Giurgiu , a fost prezent în prima zi de școală, la festivitatea de Inaugurare a Liceului Tehnologic de la Clejani!

Luni, 8 septembrie, cu  ocazia deschiderii noului an școlar 2025-2026, primarul comunei Clejani, Florin Nidelea s-a folosit de acest prilej pentru a  inaugura  Liceul Tehnologic , un spațiu modern care și-a primit elevii și profesorii într-un context festiv, sărbătoresc. 

Printre invitați i-am regăsit pe vicepreședintele Consiliului județean Giurgiu, George Dobre, Deputatul Aneta Matei, Inspectorul general al IȘJ – prof. Alina Meclea și colega sa, prof. Florentina Găină – insp. general adjunct în cadrul aceleiași instituții.

Așa cum ne spunea  primarul localității, Florin NIDELEA, Liceul pe lângă  sălile de curs, dotate cu echipamente informatice moderne, toate pregătite pentru ca  procesul educațional să se desfășoare într-un mediu plăcut și motivant, are amenajate și locuri de joacă, zone recreative în care elevii să poată relaționa în pauze sau în acțiunile ce se vor desfășura de-a lungul anului de învățământ, la nivelul școlii.

Prezent la inaugurare, prefectul județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu a  dorit să adreseze câteva cuvinte:

Ca prefect al județului, am privit aceste transformări cu gândul că se fac tot mai multi pași importanți pentru ca tinerii din tot județul să beneficieze de cele mai bune condiții de învățare și dezvoltare.

Ca dascăl, am văzut un liceu primitor, modern și gata de noi provocări. Succes tuturor în noul an școlar!”

Liceul Tehnologic, șansa elevilor  pentru un viitor sigur pe piața muncii

La rândul său primarul Florin Nidelea și-a manifestat satisfacția că a reușit să îndeplinească astăzi, într-o zi importantă cum este  sărbătoarea de Sfântă Măria, un vis mai vechi al său.

Transformarea fostei Școli Profesionale într-un liceu tehnologic modern a fost posibilă mai ales prin implicarea primarului Florin Nidelea, a profesorilor dedicați, și nu în ultimul rând a fostului inspector școlar județean, prof.  Ion Ghimpețeanu.

”Liceul Tehnologic, pentru cei ce nu știu prea multe lucruri despre el,  vine în sprijinul tinerilor care își doresc să învețe o meserie și să devină specialiști într-un domeniu căutat pe piața muncii. Unitatea de învățământ pune la dispoziție 75 de locuri pentru elevii care aleg una dintre cele trei specializări: turism și alimentație, mecanică și electromecanică” – a precizat primarul Florin Nidelea. 

Educația aduce dezvoltare”,  acesta este principiul după care primul edil al localității a investit constant, în ultimii ani, în educație, oferindu-le tinerilor șansa să învețe o meserie și să își construiască un viitor stabil acasă, în comunitatea lor.

O meserie bine învățată înseamnă siguranță, independență și un trai mai bun, fiind o garanție a viitorului pentru absolvenții Liceului Tehnologic” – ne mai spunea primarul Florin Nidelea. 

