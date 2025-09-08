Prefectul Județului Giurgiu , a fost prezent în prima zi de școală, la festivitatea de Inaugurare a Liceului Tehnologic de la Clejani!

”Liceul Tehnologic, pentru cei ce nu știu prea multe lucruri despre el, vine în sprijinul tinerilor care își doresc să învețe o meserie și să devină specialiști într-un domeniu căutat pe piața muncii. Unitatea de învățământ pune la dispoziție 75 de locuri pentru elevii care aleg una dintre cele trei specializări: turism și alimentație, mecanică și electromecanică” – a precizat primarul Florin Nidelea. „Educația aduce dezvoltare”, acesta este principiul după care primul edil al localității a investit constant, în ultimii ani, în educație, oferindu-le tinerilor șansa să învețe o meserie și să își construiască un viitor stabil acasă, în comunitatea lor. „O meserie bine învățată înseamnă siguranță, independență și un trai mai bun, fiind o garanție a viitorului pentru absolvenții Liceului Tehnologic” – ne mai spunea primarul Florin Nidelea.