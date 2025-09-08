Deputat Marian MINA: „Educația nu este doar despre materii și teste, ci despre pregătirea unei generații care va modela viitorul!”

„În școala românească, fiecare început de an aduce cu sine emoții și așteptări. Anul acesta, însă, contextul este mai complicat: decizii neclare și schimbări neașteptate creează neliniște în rândul profesorilor și al părinților. Elevii, mai ales cei aflați în ani decisivi, simt cel mai intens această tensiune.
Dar fiecare zi în clasă este o șansă. În ciuda dificultăților, profesorii continuă să inspire, părinții caută sprijin și elevii descoperă curiozitatea care îi poate ghida înainte. Succesul nu vine din provocările care ne înconjoară, ci din modul în care alegem să le depășim împreună.
Colaborarea face diferența. Sistemul educațional se clădește pas cu pas, prin înțelegere, răbdare și implicare. Fiecare efort, oricât de mic, contribuie la un mediu în care elevii pot învăța, iar profesorii își pot desfășura munca cu satisfacție și sens.
Privim înainte cu speranță. Educația nu este doar despre materii și teste, ci despre pregătirea unei generații care va modela viitorul. Chiar și în vremuri complicate, încrederea și implicarea fiecăruia dintre noi pot transforma provocările în oportunități reale de creștere.
Să fie un an școlar de succes, cu pași siguri și momente inspiratoare pentru fiecare elev și profesor!”
Deputat Marian MINA
Foto: Bihoreanul