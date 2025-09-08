Salariații Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu vă promit un an școlar în siguranță, alături de polițiști…!

Siguranţa în instituţiile de învăţământ din judeţul Giurgiu, este o prioritate a poliţiştilor giurgiuveni şi în anul şcolar 2025 – 2026, care și-a deschis porțile luni, 8 septembrie.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au luat toate măsurile necesare pentru un început de an școlar în liniște și siguranță, fiind efectuate verificări înainte de startul cursurilor, dar și stabilite priorități de acțiune, după ce elevii vor începe efectiv orele.

