Salariații Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu vă promit un an școlar în siguranță, alături de polițiști…!

Siguranţa în instituţiile de învăţământ din judeţul Giurgiu, este o prioritate a poliţiştilor giurgiuveni şi în anul şcolar 2025 – 2026, care și-a deschis porțile luni, 8 septembrie.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au luat toate măsurile necesare pentru un început de an școlar în liniște și siguranță, fiind efectuate verificări înainte de startul cursurilor, dar și stabilite priorități de acțiune, după ce elevii vor începe efectiv orele.
Începerea anului școlar reprezintă un moment important, de adaptare, pentru fiecare copil, de socializare și de stabilire a unor reguli de comportament care să le confere siguranță, fie că sunt în deplasare, în spațiul public, la domiciliu sau în spațiul online.
Odată cu începerea noului an școlar, vor fi efectuate controale în trafic, care vor viza verificarea stării psihofizice a conducătorului autovehiculului, inclusiv prin testarea alcoolscop, utilizării centurilor de siguranță și respectării normelor rutiere și a legalității transporturilor.
De asemenea, polițiștii rutieri vor fi prezenți în zona unităților de învățământ, amplasate în zone intens circulate, pentru asigurarea fluenței și a siguranței rutiere.
Anul acesta Biroul de Siguranță Școlară, cu sprijinul Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității și ai celor din Serviciul de Ordine Publică, derulează activități pentru reducerea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățământ preuniversitar.
Sursa: IPJ Giurgiu