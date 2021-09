Vă transmitem precizarea de presă publicată de DSU referitoare la un presupus act normativ: ”Având în vedere diseminarea în spațiul public a unui document care face referire la înființarea Agenției Naționale pentru Situații de Urgență și că mai multe persoane au contactat reprezentanții DSU crezând că documentul respectiv este initițiat de acesta, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări: Departamentul pentru Situații de Urgență se delimitează ferm de acest material, care stârnești controverse, confuzie și destabilizează personalul din cadrul instituțiilor cu rol in gestionarea situațiilor de urgentă și nu numai. Facem precizarea că documentul nu a fost elaborat la nivelul Departamentului și nu corespunde viziunii acestuia. Mai mult, aspectele regăsite in conținutul proiectului în discuție, atribuit DSU, sunt neconstituționale, iar efectele generate imaginii și credibilității Departamentului sunt evidente. De asemenea, asigurăm opinia publica de faptul că Departamentul pentru Situații de Urgență va menține aceeași transparență în ceea ce privește propunerile de acte normative, astfel că, ulterior elaborării, acestea vor fi aduse in atenția cetățenilor, prin parcurgerea etapelor de consultare și dezbatere publică. Facem mențiunea că această precizare de presă a mai fost diseminată și acum 2 ani, respectiv în anul 2019.” (Jurnal)