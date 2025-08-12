Potrivit autorităților bulgare, peste 90% dintre români parchează necorespunzător. Printre ei și…giurgiuveni!

Operațiunea a fost organizată la solicitarea ministrului bulgar al Mediului și Apelor, Manol Genov, și a implicat echipe mixte de control. Scopul acțiunii a fost protejarea zonelor de coastă și prevenirea deteriorării mediului din cauza parcărilor neautorizate, frecvente în perioada sezonului estival, conform Agerpres.

Campania, desfăşurată în zilele de 6 şi 7 august, a implicat atât autorităţile bulgare, cât şi pe cele române care lucrează pentru a preveni încălcările ce dăunează mediului, vizând în special maşinile şi rulotele parcate, într-un mod în care se încalcă legislaţia din Bulgaria. Peste 90% dintre contravenienţi au fost turişti români, susţine Yavor Dimitrov, directorul Direcţiei Bazinului Mării Negre (BBDHR) din Varna. Acesta a subliniat că o cauză comună a infracţiunilor este lipsa de informaţii a turiştilor, necunoaşterea legii şi barierele lingvistice. În plus, indicatoarele amplasate de Ministerul Mediului şi Apelor pentru a avertiza vizitatorii sunt frecvent îndepărtate, reducând eficacitatea acestora. De menționat că deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este o faptă penală, conform legislaţiei din Bulgaria, şi se pedepseşte cu până la trei ani de închisoare. Deşi nu au fost până acum pedepse cu închisoarea, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva (1.278 euro).