marți, august 12, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Noua dileală la chinezi: Suzetele pentru adulți!

Noua dileală la chinezi: Suzetele pentru adulți!

Jurnal
-
0
Noua dileală la chinezi: Suzetele pentru adulți!

Noua dileală la chinezi: Suzetele pentru adulți – revoluția biberonului cu buletin! Pentru ce e bun noul obicei – Ce spun specialiștii…

China, țara unde s-a inventat praful de pușcă, ceaiul și… copii care fac teme de la trei ani, a mai scos o inovație de zguduit planeta: suzetele pentru adulți. Da, ați citit bine. Nu mai e suficient să ne ținem de mână cu telefoanele inteligente, acum trebuie să ne ținem și de suzetă.

Producătorii susțin că aceste minuni de plastic sunt pentru „eliberarea stresului”, „îmbunătățirea somnului” și „combaterea anxietății”. Adică fix ce făcea și un pahar de vin bun sau un concediu la mare, dar fără nisip între degete și fără factură de hotel.

Criticii spun însă că asta e doar primul pas: după suzetă, vor apărea și scutecele pentru ședințe de birou, biberoane cu latte machiatto și cărucioare electrice pentru naveta zilnică.

Unii experți în sociologie glumesc că trendul vine „la fix” pentru generațiile de adulți care deja refuză să crească, preferând joburi „fără stres”, apartamente „fără copii” și facturi „fără plată”.

Și totuși, există și partea bună: dacă suzeta pentru adulți prinde la public, e posibil ca în loc de certuri în trafic să vedem șoferi claxonând cu tetina în gură. Pace mondială, „made in China!”

VREMEA

Giurgiu
cer senin
31 ° C
31 °
31 °
29 %
5.2kmh
0 %
mar
32 °
mie
36 °
J
37 °
vin
37 °
S
35 °