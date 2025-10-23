Polițiștii giurgiuveni continuă programul de instruire în tehnici de salvare și prim ajutor

joi, octombrie 23, 2025
Jurnal giurgiuvean
Sesiunile de instruire în domeniul acordării primului ajutor au continuat, joi, 23 octombrie, cu participarea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. 11 agenți au fost prezenți la activitățile desfășurate sub îndrumarea coordonatorului SMURD.

Programul de pregătire a inclus, atât elemente teoretice, cât și aplicații practice, acoperind următoarele teme:

  • suportul vital de bază la adult, copil și sugar;

  • poziția laterală de siguranță;

  • dezobstrucția căilor aeriene la adult, copil și sugar;

  • imobilizarea / extragerea de urgență;

  • hemostaza provizorie (oprirea unei hemoragii);

  • manevrele de resuscitare;

  • situațiile speciale frecvent întâlnite (exemple: pacient electrocutat; înecat; intoxicat; AVC; victimă a unui accident)

Această activitate se înscrie în cadrul unui plan de măsuri inițiat în septembrie 2022, care urmărește pregătirea continuă a personalului din Ministerul Afacerilor Interne. Prin intermediul acestor sesiuni, angajații își dezvoltă abilitățile necesare pentru a interveni rapid și eficient în situații critice, obiectivul principal fiind însușirea corectă a tehnicilor de prim ajutor în lipsa echipamentelor medicale specializate.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și din aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

         Pentru detalii, accesați:

Ghid în caz de obstrucție a căilor aeriene https://bit.ly/Obstructia_cailor_aeriene_la_copii

Ghid în caz de stop cardio-respirator: https://bit.ly/Stop_cardio_respirator

Ghid în caz de pierdere a cunoștinței: bit.ly/pierderea_cunoștinței

Ghid în caz de arsuri: bit.ly/Ghid_arsuri

Compartimentul Informare și Relații Publice

