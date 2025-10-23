FOTBAL. Liga a IV-a, seria Sud: Derby-ul etapei se joacă la Vărăști!

Cele 11 echipe din eșalonul patru al fotbalul giurgiuvean, seria Sud, vor evolua sâmbătă, 25 octombrie, în cinci partide contând pentru etapa a 7-a. Așa cum am mai anunțat echipa AS Scărișoara a „aruncat prosopul” și s-a retras din competiție.
Derby-ul etapei din seria Sud, se joacă la Vărăști, unde echipa locală, Giganții (locul 3), primește vizita celor de la Gloria Comana (locul 5).
Cele două echipe sunt despărțite doar de 2 puncte. Ambele echipe au un moral bun după victoriile obținute în etapa precedentă, însă, gazdele rămân favorite și prin prisma terenului propriu.
MV Călugăreni primește vizita liderului Dunărea Găujani. MV Călugăreni, după ce a încasat o bătaie de la Hulubești, acum primește vizita celor din Găujani, o echipa grea a acestui sezon. Iată de ce oaspeții pleacă cu prima șansă. Se pune doar problema scorului.
Ocupanta locului secund în serie, Victoria Adunații Copăceni, va primi pe teren propriu pe Viitorul Hulubești. În mod inexplicabil, Victoria a fost învinsă la Comana. Acum probabil că vor încerca să uite această înfrângere, dar Hulubeștiul vine cu un moral excelent după o victorie pe teren propriu, cu Călugăreni…
Tot sâmbătă, CS Mihai Brav joacă la Băneasa. O Misiune ușoară pentru cei din Mihai Bravu, credem noi!
Un meci frumos este așteptat la Remuș, unde Energia din localitate primește vizita echipei Dunărea Oinacu. Două echipe cu state vechi în fotbalul județului nostru…
Programul etapei a VII-a, sâmbătă, 25 octombrie:
Energia Remuș – Dunărea Oinacu (ora 11:00)
M. V. Călugăreni – Dunărea Găujani (ora 16:00)
Viitorul Băneasa – CS Mihai Bravu (ora 16:00)
Giganții Vărăști – Gloria Comana (ora 16:00)
Victoria Adunații Copăceni – Viitorul Hulubești (ora 16:00)
Academia Slobozia – Stă