FOTBAL. Liga a III-a, seria a 5-a: Dunărea Giurgiu – LPS HD Clinceni .

Într-o partidă contând pentru etapa a 10-a din Campionatul Național de fotbal, Liga a III-a, seria a 5-a, echipa Dunărea Giurgiu va întâlni pe LPS HD Clinceni .
Formația giurgiuveană, antrenată de Bogdan Argeș Vintilă,va intra pe teren cu gândul la victorie, chiar dacă meciul nu se anunță deloc ușor. Dunărea Giurgiu se află pe locul șapte cu 11 puncte, în timp ce echipa Ilfoveană ocupă primul loc al seriei, cu 20 de puncte. Partida se va juca pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 15.00 iar intrarea spectatorilor va fi cu plată,10 lei biletul.
Este foarte important, ca formația noastră să termine pe unul din locurile din prima jumătate a clasamentului. Dacă vrea o relansare a echipei, trebuie să câștige acest meci, pentru că etapa în viitoare giurgiuveni vor juca în Bănie, cu echipa a doua a Universități Craiova.
În concluzie: HAI LA FOTBAL! HAI SĂ ÎNCURAJĂM PE DUNĂREA GIURGIU!
Programul etapei a 10- a
Vineri 24 Octombrie 2025, ora 15.00
ACS Academica Balș – ACS Oltul Curtişoara
ACSO Filiaşi – AFC Progresul 1944 Spartac
ACS Axi Arena – Universitatea Craiova 2
CSM Cetatea Turnu Măgurele – CSM Alexandria ora (16:30)
Sâmbătă 25 Octombrie 2025,ora 15.00
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – ACS L.P.S. H.D. Clinceni
CSL Nanov – Stă