Peste 700 de foști polițiști, în pericol să rămână fără pensie. MAI cere în instanță anularea deciziilor și recuperarea banilor

Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a deschis în instanță sute de procese prin care solicită anularea unor decizii de pensionare considerate nelegale. Este vorba despre foști polițiști pensionați între 2020 și 2024, care și-au completat vechimea necesară prin plata unor stagii de cotizare.
Conform datelor sindicale, acțiunile au început să fie depuse la nivel național începând cu 17 iulie 2025, iar până acum figurează peste 700 de cauze pe rol, având ca obiect contestații privind deciziile de pensionare. Totodată, Casa de Pensii a MAI solicită și restituirea sumelor deja încasate de beneficiari.
Cum a pornit conflictul
Situația își are originea în OUG 163/2020, act normativ care permitea persoanelor să cumpere vechime în muncă pentru completarea stagiului necesar pensionării. Două direcții din MAI – Casa Sectorială de Pensii și Direcția Generală Management Resurse Umane – au interpretat că această posibilitate se aplică inclusiv pentru pensiile anticipate sau anticipate parțial.
În schimb, Direcția Juridică și Direcția Financiară au susținut că plata vechimii poate fi folosită exclusiv pentru pensionarea la limită de vârstă.
Raportul Corpului de Control
În martie 2025, Corpul de Control al MAI a realizat un audit intern, invocând inclusiv decizii ale Curții Constituționale și Înaltei Curți din 2023. Concluzia raportului: interpretarea Casei Sectoriale de Pensii ar fi fost eronată.
Între 2020 și 2024, aproape 30.000 de polițiști au trecut în rezervă, iar 1.006 dintre aceștia aveau stagiul completat prin cumpărare de vechime. Dintre ei, 757 au beneficiat de pensie anticipată, folosindu-se de anii suplimentari achiziționați pentru a atinge pragul de 20 de ani de serviciu efectiv.
Raportul mai arată că toți cei vizați de aceste măsuri obținuseră anterior o decizie medico-militară care îi declara „inapți” sau „apți limitați” pentru continuarea activității.
Sindicaliștii reacționează
Reprezentanții Sindicatului Polițiștilor „Diamantul” susțin că acțiunile MAI ar reprezenta un „act de acoperire”, având în vedere că deciziile de pensionare au fost emise chiar de instituția care le contestă acum.
Situația rămâne deschisă, iar procesele se vor judeca în următoarea perioadă în instanțele din toată țara.
