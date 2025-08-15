Cardurile educaționale de 500 de lei – bani disponibili până la 31 august 2025. Sumele necheltuite vor fi retrase automat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintește părinților că sprijinul financiar acordat prin cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025, în valoare de 500 de lei per beneficiar, poate fi utilizat cel târziu până la data de 31 august 2025.
După această dată, fondurile rămase necheltuite vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor, avertizează autoritățile.
Ajutorul financiar se adresează unui număr de aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi și are ca scop acoperirea cheltuielilor pentru rechizite și alte produse esențiale pentru activitățile educaționale din școli și grădinițe.
Sprijin pentru familiile vulnerabile
Măsura vizează sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la asigurarea accesului echitabil la educație. Aceasta este reglementată de OUG nr. 83/2023, care prevede acordarea de tichete sociale pe suport electronic, finanțate din fonduri externe nerambursabile.
Recomandarea autorităților
Ministerele implicate îi îndeamnă pe părinți să utilizeze din timp banii, în special pentru pregătirea începutului de an școlar, astfel încât fondurile să fie valorificate integral.
Program cu finanțare europeană
Inițiativa este susținută prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, coordonat de MIPE, care își propune să continue sprijinul în anii următori, pentru a încuraja participarea tuturor copiilor la educație.
Informații suplimentare și detalii oficiale pot fi consultate pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – mfe.gov.ro.
Sursa: EVZ.ro