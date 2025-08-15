Tragedie la Buturugeni: un bărbat de 33 de ani s-a înecat în timp ce pescuia

O după-amiază de relaxare la pescuit s-a transformat într-o tragedie în localitatea Buturugeni. Un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în apă pentru a se răcori și nu a mai reușit să iasă la mal.
Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, dotați cu o barcă, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), precum și scafandrii. După căutări, victima a fost găsită la o distanță de aproximativ 5-6 metri de mal, la o adâncime de circa 3 metri. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, fiind declarat decesul.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția că scăldatul trebuie făcut doar în zone special amenajate și supravegheate, avertizând asupra pericolelor ascunse pe care le pot avea bălțile, râurile sau lacurile. Chiar și atunci când apa pare liniștită, pot exista curenți puternici, adâncimi variabile, gropi naturale sau vegetație submersă care pot pune în pericol viața celor care se aventurează în astfel de locuri.
Sursa: ISU Giurgiu