Poliţele RCA vor fi verificate de camerele de supraveghere. Amenzile vor fi trimise direct la domiciliu!

Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare. Poliţia va verifica în timp real dacă maşina are asigurare valabilă.
Proprietarul va primi amenda direct acasă dacă nu a plătit RCA. Noul sistem va folosi cele 83 de camere deja instalate pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi.
În plus, proprietarul va fi obligat să predea la poliţie certificatul şi numerele de înmatriculare ale maşinii până face dovada că a plătit asigurarea. Va avea la dispozitie cel mult 30 de zile să încheie o poliţă, altfel, vehiculul va fi radiat din circulaţie.
Autoturismele care nu circulă, nu sunt exceptate nici ele, dacă sunt parcate pe domeniul public, trebuie să aibă RCA valabil. Legea a fost adoptată de Parlament şi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
(Jurnal)
Foto: G4Media