Orașul Mihăilești devine un nou pol verde al României! După centrul logistic PENNY, Agroland construiește cea mai mare unitate de tratare a gunoiului de grajd din țară!

Orașul Mihăilești, din județul Giurgiu, se transformă rapid într-un centru strategic pentru dezvoltare durabilă și tehnologii verzi.
După ce, pe 4 noiembrie, a fost inaugurat cel mai modern depozit logistic PENNY România, primul din rețeaua companiei care funcționează 100% fără gaz, un nou proiect de anvergură vine să confirme ascensiunea localității.
Compania Agroland, unul dintre liderii agribusiness-ului românesc, ridică la Mihăilești cea mai mare unitate din țară pentru tratarea gunoiului de grajd — o investiție inovatoare, realizată în parteneriat cu gigantul japonez Kohshin.
O premieră în agribusinessul românesc
Noua facilitate va avea o capacitate impresionantă de 15.000 de tone pe an și va fi finalizată până în decembrie 2025. Aici, gunoiul de pasăre, considerat cel mai valoros fertilizant natural, va fi transformat în îngrășăminte organice de înaltă calitate, distribuite prin rețeaua de 250 de magazine Agroland și către clienții diviziei Agribusiness.
Tehnologia adusă din Japonia de Kohshin Europe este una de ultimă generație și presupune un proces de fermentare aerobă de 30 de zile, la temperaturi de 60–70°C. În acest interval, bio-deșeurile sunt igienizate complet, fără riscuri de contaminare, rezultând granule stabile și sigure pentru sol și mediu.
„Vorbim despre o tehnologie testată de peste 50 de ani în Japonia, care aduce în România un nou standard de sustenabilitate în zootehnie”, au precizat reprezentanții Agroland.
Tehnologie japoneză, impact românesc
Compania Kohshin Engineering este un nume cu greutate în domeniul echipamentelor pentru zootehnie, iar în România colaborează deja la proiecte ce însumează peste 400.000 de tone capacitate anuală. Instalațiile produse pot prelucra între 4 și 70 de tone de dejecții pe zi, fiind destinate fermelor mari și contribuind la reducerea emisiilor de metan și amoniac.
Agroland nu se oprește aici. În octombrie, compania a anunțat obținerea unor granturi de circa 1 milion de euro prin Fondul pentru Modernizare, pentru dezvoltarea a patru centrale fotovoltaice cu o putere totală de 1,62 MW, care vor alimenta unitățile din Mihăilești și Ișalnița.
Astfel, energia curată și economia circulară devin pilonii noii strategii de dezvoltare a companiei.
Mihăilești – de la oraș de tranzit, la hub al inovației
În mai puțin de un an, Mihăilești a devenit punctul zero al transformării verzi în sudul României. Cu investiții majore de la PENNY și Agroland, orașul capătă un profil industrial modern și ecologic, bazat pe tehnologii sustenabile, energie regenerabilă și agricultură inteligentă.
„Nu mai vorbim doar despre un orășel de lângă Capitală, ci despre un adevărat laborator al viitorului – acolo unde se întâlnesc industria, agricultura și inovația verde”, comentează analiști din domeniul economic.
Ceea ce se întâmplă la Mihăilești demonstrează că dezvoltarea durabilă nu mai este un concept abstract, ci o realitate care prinde contur chiar aici, în sudul României.
Cu energie regenerabilă, reciclare agricolă și tehnologii inteligente, orașul se pregătește să devină un model de sustenabilitate pentru întreaga țară.