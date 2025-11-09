FOTBAL. Liga III-a, seria a 5-a. Desăvîrșirea dezastrului: Dunărea Giurgiu, snopită la București, de Progresul Spartac!

Fotbaliştii de la Dunărea Giurgiu au dezamăgit total sâmbătă, în deplasare, pierzând fără drept de apel, în faţa echipei Progresul Spartac București cu scorul de 4-1, în etapa a 12-a (prima a returului) a Ligii a III-a, seria a 5-a.
Spre deosebire de echipa giurgiuveană gazdele au demonstrat câteva idei de joc, reuşind să înscrie patru goluri prin Andrei Grigore – în min. 6, 52, 62 și Vlad Istrate – min.31, la capătul unor faze la care apărarea giurgiuveană a fost vraiște. Pentru giurgiuveni a marcat Blaga în min.7.
Giurgiuvenii, au arătat ca o echipă foarte-foarte slabă, cu un joc fără nicio strategie și lipsiți de orice cunoștință în joul de fotbal, au pierdut lamentabil al cincilea joc, la rând.
Cu o defensivă haotică, dar și cu o ofensivă aproape inexistentă, evident că nu se putea mai mult. La meciul de sâmbătă fotbaliștii de la Dunărea Giurgiu au încercat să joace mingea care părea din păcate că eo necunoscută pentru ei.
Cu toate drepturile financiare la zi, jucătorii de la Dunărea nu apreciază efortul depus de prof. Marin Mirel,care se străduiește să nu le lipsească nimic pentru a face performanță. În concluzie, un meci transformat între-un adevărat coşmar de somnolenţa fotbaliştilor giurgiuveni, un meci terminat în aplauze pentru echipa gazdă.
După această victorie, bucureștenii sau distanțat în clasament la patru puncte de giurgiuveni. În etapa a doua din retur, Dunărea Giurgiu întâlnește CSM Alexandria. Meciul este programat pentru sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 14:00,pe stadionul Marin Anstasovici din Giurgiu, meci care încheie runda 13-a.
Au arbitrat: Denis Mihail Boldu (Râmnicu Vâlcea ) – Andrei Nicolae Ilinca (Drăgăşani – Vâlcea) și Gabriel Cristian Stătescu (Râmnicu Vâlcea).
Obs. arbitri: Bogdan Gheorghe ( Bucureşti)
Dunărea: Stanciu, Cazacu, Lobonț, T.Constantun, Mănăilă, Pasăre, Coman, A.Marin, Blaga, Bălțat, Șerbănescu. Au mai jucat: Irimia, Anghel, Erdogan, Florescu și Tabarcea. Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă.
Rezultatele etapei a 8-a:
🔹CSM Alexandria – Axi Arena București 3-0
🔹ACS Oltul Curtişoara – Cetatea Turnu Măgurele 2-2
🔹CSL Nanov – ACSO Filiaşi 0-3
🔹Progresul Spartac – Dunărea Giurgiu 4-1
🔹Universitatea Craiova 2 – ACS L.P.S. H.D. Clinceni 2-1
🔹 ACS Academica Balș – Anulat
Clasament
1.CSM Cetatea Turnu Măgurele 25p
2.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 24p
3.Universitatea Craiova 2 24p
4.ACS Academica Balș 20p
5.CSM Alexandria 18p
6.ACS Oltul Curtişoar 16p
7.AFC Progresul 1944 Spartac 15p
8.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 11p
9.ACS Axi Arena 7p
10.ACSO Filiaşi 6p
11.CSL Nanov 4p
* FCU 1948 Craiova a fost sancţionată cu 144 puncte, conform deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică.
Vineri, 14 Noiembrie 2025, ora 14:00
🔹 ACS Axi Arena – CSL Nanov
🔹 CSL Nanov – ACS Oltul Curtişoara
🔹 L.P.S. H.D. Clinceni – AFC Progresul 1944 Spartac (ora 17:00)
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025, ora 14:00
🔹 Universitatea Craiova 2 – ACS Academica Balș
🔹 Dunărea 2020 Giurgiu – CSM Alexandria
🔹 Cetatea Turnu Măgurele – Stă