Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis temporar pentru lucrări de întreținere. Circulația rutieră restricționată în perioada 4–5 noiembrie 2025

Autoritățile bulgare au anunțat că Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, care face legătura între România și Bulgaria, va fi închis temporar traficului rutier în primele zile ale lunii noiembrie, pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și instalare în zona noilor panouri rutiere din beton armat.

Potrivit informării transmise de partea bulgară, marți, 4 noiembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația pe pod va fi complet închisă, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de vehicule.

Ulterior, în intervalul 04 noiembrie, ora 21:00 – 05 noiembrie, ora 09:00, traversarea podului va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mică de 3,5 tone, precum și vehiculelor destinate transportului de pasageri (microbuze, autobuze etc.).

Măsura este necesară pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere de pe partea bulgară a podului, urmând ca traficul să fie reluat normal după finalizarea acestora.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și, dacă este posibil, să utilizeze rute alternative în perioada restricțiilor.

Pentru informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi, conducătorii auto pot contacta Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la numărul 021/9360, pot accesa secțiunea „Dispecerat – Situația Drumurilor Naționale” de pe site-ul www.cnadnr.ro sau pagina oficială de Facebook a instituției: facebook.com/cnadnr.

