Decizii importante în ședința Consiliului Județean Giurgiu. Investiții, sprijin social și pregătiri pentru iarnă

Consiliul Județean Giurgiu a desfășurat astăzi una dintre cele mai ample ședințe ordinare din acest an, condusă de președintele instituției. Ordinea de zi a inclus 12 puncte principale și 6 proiecte suplimentare, care au vizat domenii esențiale pentru dezvoltarea județului și buna funcționare a instituțiilor aflate în subordine.
Cultură și identitate județeană
Unul dintre proiectele adoptate a vizat schimbarea denumirii Centrului de Cultură și Artă, măsură menită să ofere o reprezentare mai modernă și mai apropiată de identitatea actuală a județului Giurgiu.
Totodată, au fost aprobate modificări privind organigramele instituțiilor de cultură, pentru o mai bună eficiență administrativă și o adaptare la noile cerințe de management cultural.
Buget, transparență și responsabilitate administrativă
Pe agenda ședinței s-a aflat și execuția bugetară pentru trimestrul al III-lea, un demers important pentru menținerea transparenței în gestionarea fondurilor publice.
Toate deciziile au primit avizele comisiilor de specialitate și au fost adoptate cu unanimitate, sub semnul responsabilității financiare.
Drumuri pregătite pentru iarnă
Un subiect de maxim interes l-a constituit programul de prevenire și combatere a înzăpezirii pe drumurile județene. Reprezentanții Consiliului au subliniat importanța intervențiilor rapide și a dotărilor corespunzătoare pentru asigurarea siguranței rutiere în sezonul rece.
Sprijin pentru educație și comunitate
Ședința a inclus și proiecte destinate susținerii elevilor cu rezultate remarcabile, care vor primi stimulente din partea autorităților județene.
În același timp, s-au aprobat pachete de sărbători pentru copiii și persoanele aflate în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), precum și sprijin financiar pentru instituții și persoane aflate în situații dificile.
Protecție socială și reorganizare instituțională
Printre proiectele adoptate s-a numărat și reorganizarea DGASPC Giurgiu, alături de actualizarea comitetelor județene pentru protecția persoanelor vulnerabile. Scopul acestor măsuri este de a îmbunătăți eficiența și coordonarea intervențiilor sociale la nivel local.
La finalul ședinței, conducerea Consiliului Județean a subliniat că toate hotărârile adoptate reflectă un angajament ferm pentru eficiență, transparență și sprijin real acordat cetățenilor.
„Ne-am asumat decizii importante, care vor avea un impact direct asupra comunității și a instituțiilor din județ. Responsabilitatea administrativă rămâne prioritatea noastră”, a declarat președintele Consiliului Județean Giurgiu.