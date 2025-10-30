Târgul „Orientare în carieră” îi ajută pe elevii giurgiuveni să-și aleagă viitorul: universități de top vin la Giurgiu

joi, octombrie 30, 2025
Jurnal giurgiuvean
Elevii din Giurgiu au șansa de a-și descoperi drumul profesional la cel mai important eveniment educațional al toamnei – „Orientare în carieră”, un târg al facultăților organizat de Consiliul Județean al Tinerilor Giurgiu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie 2025, între orele 10:00 și 13:00, în foaierul Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu.

Târgul reunește reprezentanți ai unora dintre cele mai prestigioase universități din București, precum Universitatea din București, Academia de Studii Economice (ASE), Universitatea Politehnica București și SNSPA, alături de alte instituții de învățământ superior. Vizitatorii vor putea discuta direct cu profesori, studenți și consilieri educaționali, pentru a afla informații esențiale despre programele de studii, condițiile de admitere și oportunitățile de carieră oferite de fiecare facultate.

Ne dorim ca tinerii giurgiuveni să ia decizii informate despre viitorul lor. Acest târg este o punte între liceeni și mediul universitar, o șansă reală de a descoperi ce li se potrivește”, transmit reprezentanții Consiliului Județean al Tinerilor Giurgiu.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, Consiliului Județean Giurgiu și Teatrului „Tudor Vianu”.

Participarea este liberă, iar organizatorii îi încurajează pe toți liceenii din județ să participe, să pună întrebări și să exploreze opțiunile care le pot defini viitorul.

Consiliul Județean al Tinerilor Giurgiu 

