Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele!

Prima abatere înseamnă chemarea în comisia de disciplină, a doua este urmată de avertisment, iar de la a treia în sus, spune managerul, se vor da amenzi.

Statisticile arată că peste 90% dintre infecții sunt transmise prin mâinile care nu sunt igienizate corect, iar acum, în spital, se fac și teste rapide pentru depistarea bacteriilor. Dacă verificările nu sunt conforme, personalul nu are voie să acorde îngrijiri pacienților. Încă din 2021, un ordin al Ministerului Sănătății interzice purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor sau a altor bijuterii, dar și a unghiilor lungi, lăcuite ori artificiale. Igiena mâinilor ar trebui învățată încă din facultatea de medicină, atunci când studenții încep să ia contact cu bolnavii