Începând cu ora 05.00 dimineata au fost peste 210 apeluri in dispeceratul ISU Giurgiu (multe dintre acestea fiind reveniri). Circa 85% dintre solicitări au fost pentru curți inundate, restul pt case si pivnite afectate.

Din fericire nu sunt victime ca urmare a manifestării fenomenelor hidro-meteo la nivel județean.

„Dorim să facem mențiunea că se acționează prioritar in zonele cele mai afectate, localitățile de unde au venit cele mai multe apeluri fiind: Gorneni, Bolintin Deal, Bolintin Vale, Clejani, Adunatii Copaceni si Uzunu.

Serviciile voluntare existente la nivelul UAT-urilor acționează, de asemenea, in zonele in care nu sunt probleme deosebite.

In ceea ce priveste starea drumurilor, la momentul actual nu sunt drumuri inchise/blocate, ci doar un singur drum inundat pe care se circulă îngreunat, DJ 412A, in dreptul localității Adunatii Copaceni, putând circula pe respectivul sector de drum doar autocamioane.

Dorim să precizăm faptul că la acest moment toate resursele sunt in teren, se acționează cu un număr de circa 120 de pompieri (70 din turele de serviciu + 50 rezerva operativă, din turele libere), 14 ASAS-uri, 3 autocamioane, 4 autospeciale de prima interventie si comanda si un numar de 18 motopompe, dintre care 3 de mare capacitate”, se arată într-un comunicat al ISU Giurgiu.