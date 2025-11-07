Peste 150 de incendii s-au produs în locuințe și gospodăriile din județul Giurgiu, în ultimele 10 luni ale acestui an. Trei evenimente s-au soldat cu morți…

În cadrul unei conferințe de presă, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu, colonel Vîlceanu Dumitru, a prezentat, situația intervențiilor din perioada ianuarie – octombrie 2025, măsurile și recomandările pentru prevenirea incendiilor și protejarea locuințelor în sezonul rece.
Statistica incendiilor în perioada ianuarie – octombrie 2025
În ultimele 10 luni în zona de competență a inspectoratului s-au produs 155 de incendii în locuințe și gospodării, în creștere cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Din nefericire, trei bărbați, în vârstă de 43, 65 și 73 de ani, din municipiu și localitățile Răsuceni și Singureni și-au pierdut viața în aceste incendii. Cazurile s-au înregistrat în lunile februarie, iunie și august.
Datele centralizate evidențiază faptul că cele mai multe incendii au avut drept cauză probabilă:
scurtcircuitul: 53 de cazuri;
coșurile de fum defecte, neprotejate termic față de materialele combustibile din structura acoperișului sau necurățate de funingine: 32 de cazuri;
sisteme de încălzire sau de gătit amplasate necorespunzător sau defecte: 12 cazuri;
focul deschis în spații deschise: 12 cazuri. În aceste situații, proprietarii sau vecinii au făcut focul în curți, l-au lăsat nesupravegheat sau nu l-au stins corespunzător, flăcările extinzându-se la locuințe ori anexe gospodărești.
lumânările lăsate nesupravegheate: șapte cazuri;
fumatul: cinci cazuri etc.
Datorită intervenției prompte, pompierii au reușit, în numeroase cazuri, să împiedice extinderea incendiilor, atât la construcțiile învecinate, cât și la celelalte încăperi ale locuințelor în care au izbucnit.
Creșterea numărului de incendii la locuințe atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de prevenire, mai ales în perioada sezonului rece, când riscul producerii unor astfel de evenimente este mai ridicat.
În perioada analizată, s-au înregistrat și 37 de incendii de autovehicule, în scădere cu 5% față de anul trecut. Din fericire, nu au fost persoane rănite, ci doar pagube materiale.
O scădere s-a înregistrat și la numărul incendiilor de miriște și vegetație uscată. De la începutul anului, pompierii au intervenit pentru stingerea a 651 de incendii, cu 9% mai puține cu față de anul trecut. Acestea au fost provocate de focul în aer liber, lăsat nesupravegheat sau de fumatul în locuri neprotejate corespunzător.
Pregătirea mijloacelor de încălzire pentru iarnă
Pentru a reduce riscul de producere a incendiilor în perioada următoare, este esențial ca populația să acorde o atenție deosebită întreținerii și utilizării corecte a mijloacelor de încălzire. În această perioadă este importantă pregătirea mijloacelor de încălzire pentru sezonul rece. Aceasta presupune:
verificarea coșurilor de fum: un coș de fum înfundat poate provoca incendii sau intoxicații cu monoxid de carbon;
curățarea sobelor și asigurarea materialelor combustibile pentru care acestea au fost destinate;
verificarea mijloacelor electrice de încălzire;
verificarea centralelor termice și a instalațiilor de gaz cu ajutorul unor persoane autorizate;
montarea unor detectoare de fum și de gaz în locuințe.
Monoxidul de carbon este un gaz fără culoare și fără miros, extrem de periculos, care se poate acumula în încăperi și poate provoca intoxicații grave sau chiar deces. La fel de riscante sunt și instalațiile de încălzire defecte sau lăsate nesupravegheate, de aceea este important ca acestea să fie verificate periodic de specialiști autorizați.
Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu vor continua acțiunile informare și educare preventivă, pentru protejarea vieții, a bunurilor și a mediului.
Activitățile se vor desfășura și în cadrul campaniilor naționale „R.I.S.C. – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale”, „Ai grijă la cea mai mare grijă, siguranța copilului tău!” și „Împreună pentru siguranță. De tine depinde să schimbi povestea”. Prin intermediul acestor campanii, cetățenii sunt îndrumați să adopte un comportament preventiv, iar persoanele vârstnice – categoria cea mai vulnerabilă în fața incendiilor – sunt încurajate să solicite sprijinul rudelor, al vecinilor pentru efectuarea verificărilor periodice ale sobelor și coșurilor de fum.
Intervențiile SMURD în zona de competență
Paramedicii au participat la peste 2.900 de misiuni (accidente, incendii, cazuri medicale etc.), în urma cărora aproape 400 de copii și peste 2.400 de adulți au beneficiat de prim ajutor calificat sau au fost transportați la spital.
În luna octombrie Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu a primit o ambulanță nouă, achiziționată în cadrul proiectului național de înnoire a parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență. Autospeciala a fost operaționalizată la Detașamentul de Pompieri Giurgiu, urmând să fie folosită în misiunile SMURD.
Totodată, pentru creșterea gradului de pregătire a personalului din structurile partenere, coordonatorul SMURD a continuat sesiunile de instruire în domeniul acordării primului ajutor. De la începutul anului, peste 120 de ofițeri și agenți de poliție din cadrul IPJ Giurgiu au participat la aceste activități de pregătire.
Programul de pregătire a inclus, atât elemente teoretice, cât și aplicații practice, acoperind următoarele teme:
suportul vital de bază la adult, copil și sugar;
poziția laterală de siguranță;
dezobstrucția căilor aeriene la adult, copil și sugar;
imobilizarea / extragerea de urgență;
hemostaza provizorie (oprirea unei hemoragii);
manevrele de resuscitare;
situațiile speciale frecvent întâlnite (exemple: pacient electrocutat; înecat; intoxicat; AVC; victimă a unui accident)
Această activitate se înscrie în cadrul unui plan de măsuri inițiat în septembrie 2022, care urmărește pregătirea continuă a personalului din Ministerul Afacerilor Interne. Prin intermediul acestor sesiuni, angajații își dezvoltă abilitățile necesare pentru a interveni rapid și eficient în situații critice, obiectivul principal fiind însușirea corectă a tehnicilor de prim ajutor în lipsa echipamentelor medicale specializate.
Informare preventivă
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării instalației electrice și a mijloacelor de încălzire, dar și la folosirea lumânărilor, trebuie adoptate următoarele măsuri:
La utilizarea instalației electrice:
nu utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher;
nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite. În cazul în care observaţi că priza se mişcă sau că în jurul întrerupătorului există orificii libere, cereţi ajutorul unui specialist pentru schimbarea prizei/întrerupătorului;
nu alimentaţi mai mulţi consumatori electrici de capacitate mare din acelaşi prelungitor, concomitent;
nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi deoarece acestea pot fi oricând surse generatoare de incendiu;
verificați periodic instalaţia electrică, cu ajutorul personalului autorizat;
nu folosiţi instalaţii electrice improvizate. Fie că este vorba de reparaţia unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui cablu sau de repararea unei siguranţe, improvizaţiile reprezintă pot conduce la un incendiu. Orice eroare de prindere sau de izolaţie poate crea un scurtcircuit sau o descărcare de curent.
La coșurile de fum:
verificați și reparați coşurile de evacuare a fumului, astfel încât acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);
curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine;
tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.);
păstrați distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului.
La exploatarea plitelor / a sobelor:
nu așezați materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete;
nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului;
în timpul funcționării, nu lăsați ușa sobei deschisă;
nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba și evitaţi supraîncărcarea acesteia;
amplasaţi, în faţa sobelor cu lemne, o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere;
nu puneți hainele la uscat, pe sobă;
stingeţi focul înainte de a părăsi locuinţa și nu adormiţi cu focul aprins în sobă;
depozitați cenuşa şi jarul provenite de la sobe într-un loc special amenajat. Jăratecul nestins nu trebuie aruncat în apropierea casei, a adăposturilor animalelor, a magaziilor de lemne sau de furaje.
La folosirea lumânărilor:
asigurați-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să curgă picături de ceară fierbinte;
nu lăsați lumânările aprinse dacă trebuie să părăsiţi încăperea;
amplasați întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură;
nu puneți lumânările aprinse în apropierea materialelor care se pot aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare etc.) sau în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele;
stingeți lumânările înainte de a le muta;
nu adormiţi cu lumânările aprinse.