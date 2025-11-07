Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din municipiul Giurgiu. Care sunt acestea….

vineri, noiembrie 7, 2025
Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din localitatea Giurgiu, județul Giurgiu:

Ca urmare a intervenției unei persoane fizice, care toaleta un copac în curtea imobilului propriu amplasat pe strada Sirenei, din localitatea Giurgiu, județul Giurgiu, s-a produs o avarie asupra unui branșament aferent rețelei de distribuție a gazelor naturale.

Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 7 noiembrie 2025, începând cu ora 15:57.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 160 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Sirenei, Oinac, Teiului, Gutuiului, Alunelor, Smârdei, Păcii și Unirii, din localitatea Giurgiu, județul Giurgiu.

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2025, în jurul orei 22:00.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.

Biroul de Presă – Distrigaz Sud Rețele

