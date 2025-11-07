FOTBAL. În Liga a III-a, „Dunărea Giurgiu” are meci greu în deplasare cu Progresul Spartac București

Dunărea Giurgiu va înfrunta sâmbătă, 8 noiembrie, pe Progresul Spartac, de la ora 14:00, pe stadionul„ Progresul Spartac” din București, în runda a 12-a (prima din tur,) din Liga a III-a, seria a 5-a.
Giurgiuvenii, au din nou parte de un meci tare după înfrângerea pe nedrept din deplasare, cu 0-1, în confruntarea cu Universitatea Craiova de săptămâna trecută.
Elevii lui Bogdan Argeș Vintilă, speră însă de data asta să se revanșeze și să arate un joc mai solid în deplasare. Partida se anunță dificilă, dar giurgiuvenii speră să vină din Capitală cu un rezultat bun…
Municipalii au coborât la acest moment pe locul 8 în clasamentul Ligii a III-a și are nevoie urgentă de puncte pentru a rămâne în zona superioară a clasamentului. Pentru Dunărea, duelul de sâmbătă este și un test al caracterului… Echipa de la malul Dunării are nevoie de o reacție rapidă după prestația ștearsă din etapele trecute.
Înainte de meciul dintre Progresul Spartac – Dunărea Giurgiu, formația bucureșteană are 12 puncte și ocupă locul 7 în clasamentul seriei, în timp ce giurgiuveni ocupă locul 8 cu 11 puncte.
De precizat că în intervalul 7-8 noiembrie se va disputa etapa a 12-a din Liga a III-a, seria a 5-a, adică prima rundă din returul sezonului regulat al campionatului.
Vineri, 7 noiembrie, Ora 14.00
CSM Alexandria – ACS Axi Arena
Sâmbătă, 8 noiembrie Ora 14.00
ACS Oltul Curtişoara – CSM Cetatea Turnu Măgurele
Ora 14.00: CSL Nanov – ACSO Filiaşi
Ora 14.00: Progresul Spartac – SCM Dunărea 2020 Giurgiu
Ora 14.00: Universitatea Craiova 2 – ACS L.P.S. H.D. Clinceni
ACS Academica Balș – Stă