PERFORMANȚĂ. Mulțime de proiecte ale primarului localității Florești Stoenești, Constantin Dumitru, vor demara sau sunt în curs de realizare, în următoarea perioadă

Într-o postare a lui Constantin Dumitru (foto), primarul localității Florești Stoenești aflăm că Primăriei din localitate i-a fost aprobat un proiect în valoare de circa 700.000 de euro pentru construirea unui parc de panouri fotovoltaice de 340 de kilowați.
„Parcul va fi amplasat la Florești lângă stația de apă și va avea o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Asta înseamnă că facturile primăriei, școlilor, grădinițelor și cele de iluminat public se vor micșora” – precizează primarul Dumitru.
Conform aceleiași surse, în câteva zile aici, în Florești, vor demara și alte lucrări. Una este extinderea rețelei de gaze, alta este stația de epurare dar și lucrările de betonare a șoselei de pe ,,Linia de centură” a localității.
Și asta nu este totul, căci primarul comunei Florești Stoenești dă curs în zilele următoar și primelor racordări la rețeaua de apă a localității.
„Sunt lucrări de peste patru milioane de euro, toate finanțate din fonduri nerambursabile (guvernamentale și europene) și care se fac la noi pentru că la primărie lucrează domnii Eugen Bunica, Alex Matache, Ionuț Trifan, Cătălin Mihai, Nicu Barbu și Roxana Panait„ – mai scrie Constantin Dumitru, amintindu-i în acest context, pe toți cei care l-au sprijinit în bunul mers al acestor proiecte.
Este greu de crezut că o Primărie poate monitoriza atâtea importante investiții ce vor duce le dezvoltarea majoră a acestei așezări, la fel de greu de crezut este cum acest primar poate demara în același timp atâtea proiecte.
„Se vor găsi probabil mulți dintre aceia care vor bagateliza aceste proiecte și munca acestor oameni, așa cum s-au obișnuit s-o facă de fiecare dată. Pe aceștia îi invit să se uite în jur și dacă au cunoștință că se face altundeva mai mult și mai bine, să-mi spună și mie.
Până atunci, chiar dacă vremurile nu sunt cele mai fericite, eu am sentimentul muncii bine făcute alături de acești oameni de toată isprava și de alți câțiva ca ei pe care am să-i amintesc cu alte ocazii ” – mai menționează Dumitru Constantin în postarea sa, fără să uite că astăzi este o zi sfântă, în care oamenii, conform obiceiului străbun, își adresează urări ca cea pe care o face , la rândul său, concetățenilor cu nume de sfânt:
„Până atunci, la mulți ani Dumitra, la mulți ani Dumitre!”
Constantin Dumitru, este fără îndoială un primar de top care iată cum este caracterizat de către un cetățean responsabil, Ciprian DANCIU:
„Cam asta face un primar BUN, ceea ce face Dumitru Constantin… nu se vaicareste pe facebook… își continuă proiectele. Chiar și în vremuri mai puțin prietenoase din punct de vedere al finanțării de la Guvern. Omul lucrează… are proiecte esențiale pentru comunitatea lui, le prezintă… nu stadioane în pantă… nu „renovări ale renovării ale reabilitării vreunei săli de sport.. „…. Iar… dacă incepe campania, spun doar atât… dacă ar veni vreun „Costel Dumitru”, că nu este el singurul primar de comună din țară cu viziune și dorință de a face treabă, de aceea spun… generic, raportându-mă la omul pe care îl cunosc, „vreun Costel Dumitru”, să candideze la primăria Capitalei… l-ași susține cu toată încrederea… Omul… acesta, in primul sau mandat, LUNAR a livrat ceva catre comunitate, fără circ, fără scandal… Azi… încă livrează către comunitate, fară clipuri pe tiktok în care să arate el că este „mână de fier”, fără lamentări publice legate de austeritatea necesară și impusă de Guvern… omul… face…”