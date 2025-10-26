PERFORMANȚĂ. Mulțime de proiecte ale primarului localității Florești Stoenești, Constantin Dumitru, vor demara sau sunt în curs de realizare, în următoarea perioadă

„Cam asta face un primar BUN, ceea ce face Dumitru Constantin… nu se vaicareste pe facebook… își continuă proiectele. Chiar și în vremuri mai puțin prietenoase din punct de vedere al finanțării de la Guvern. Omul lucrează… are proiecte esențiale pentru comunitatea lui, le prezintă… nu stadioane în pantă… nu „renovări ale renovării ale reabilitării vreunei săli de sport.. „…. Iar… dacă incepe campania, spun doar atât… dacă ar veni vreun „Costel Dumitru”, că nu este el singurul primar de comună din țară cu viziune și dorință de a face treabă, de aceea spun… generic, raportându-mă la omul pe care îl cunosc, „vreun Costel Dumitru”, să candideze la primăria Capitalei… l-ași susține cu toată încrederea… Omul… acesta, in primul sau mandat, LUNAR a livrat ceva catre comunitate, fără circ, fără scandal… Azi… încă livrează către comunitate, fară clipuri pe tiktok în care să arate el că este „mână de fier”, fără lamentări publice legate de austeritatea necesară și impusă de Guvern… omul… face…”