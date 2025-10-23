joi, octombrie 23, 2025
Percheziții de amploare în Bolintin Vale și alte 8 județe! Anchetă uriașă pentru spălare de bani, de 35 de milioane de lei, prin firme fantomă!

Descinderi în forță ale Poliției Capitalei, miercuri dimineață, în orașul Bolintin Vale (județul Giurgiu), dar și în București și alte opt județe din țară. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul structurilor teritoriale, au pus în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar complex vizând delapidare și spălare de bani.

Suspiciuni privind deturnarea unor credite garantate de stat și a fondurilor nerambursabile

Potrivit anchetatorilor, cazul vizează o societate comercială care ar fi accesat un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175 de milioane de lei, pentru investiții interne. Ulterior, aceeași firmă ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei, destinate achitării parțiale a acelui credit.

Însă, conform Poliției Capitalei, există suspiciuni serioase că o parte importantă din acești bani nu ar fi fost direcționată către investițiile declarate, ci ar fi fost transferată succesiv între mai multe firme controlate de aceleași persoane, în scopul disimulării originii fondurilor.

 35 milioane de lei, spălați prin firme „fantomă”

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ.” 

Anchetatorii susțin că banii au fost mutați rapid între conturi, uneori în aceeași zi, pentru a fragmenta și ascunde proveniența fondurilor. În final, aproximativ 35 de milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.

 Descinderi în 35 de locații din  țară…

Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Giurgiu (orașul Bolintin Vale), Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Mai multe persoane au fost ridicate și conduse la audieri, iar anchetatorii au confiscat documente, contracte și bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt în plină desfășurare, fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul comiterii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

 Sursa foto: Arhivă Poliția Română

