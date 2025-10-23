joi, octombrie 23, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Accident grav la Greaca! Trei victime, dintre care un copil… O femeie a fost preluată de elicopterul SMURD

Accident grav la Greaca! Trei victime, dintre care un copil… O femeie a fost preluată de elicopterul SMURD

Jurnal
-
0
Accident grav la Greaca! Trei victime, dintre care un copil… O femeie a fost preluată de elicopterul SMURD

Un accident grav s-a petrecut la Greaca! Trei victime au ajuns la spital, dintre care una era un copil. Elicopterul SMURD a preluat o femeie de 31 de ani, rănită grav …

Un șofer a izbit în plin un alt autoturism care încerca să intre într-o curte. Impactul a fost extrem de  violent, iar unul dintre autoturisme s-a răsturnat.

Accidentul s-a petrecut pe DN 41, la ieșirea din localitatea Greaca către municipiul Giurgiu… Martorii au povestit că şoferul autoturismului ce  încerca să intre  în curte, era o femeie și că din spatele său ar fi venit un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat.
În zona în care s-a petrecut evenimentul se află o curbă cu vizibilitate  redusă Se pare că aceasta a fost cauza pentru care s-a produs accidentul,  conducătorul auto observând prea târziu autoturismul ce încerca să intre în curte, lovind-o din plin.
În urma impactului, femeia a fost rănită grav şi a rămas încarcerată în autoturism. După ce a fost extrasă, femeia a fost preluată de cadrele medicale şi  transportată la un spital din Bucureşti cu elicopterul SMURD.
Cealaltă victimă, fiul femeii rănite, minor  în vârstă de 11 ani, pasager al autoturismului , a fost la rândul său transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu unde a ajuns şi şoferul de 40 de ani, din județul Călăraşi.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca și Stației Colibași, cu o autospecială de stingere dotată cu sistem  de descarcerare, două ambulanțe SMURD și SAJ, elicopterul SMURD și poliția.
Polițiştii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0. Accidentul a provocat blocarea circulației rutiere pentru un interval de timp pentru a permite  pompierilor, ambulanțierilor şi polițiştilor să intervină.

Sursa și foto: amator + ISU Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
cer senin
16.1 ° C
16.1 °
16.1 °
69 %
2.4kmh
7 %
J
15 °
vin
18 °
S
17 °
D
19 °
lun
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com