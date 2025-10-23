Accident grav la Greaca! Trei victime, dintre care un copil… O femeie a fost preluată de elicopterul SMURD

Un accident grav s-a petrecut la Greaca! Trei victime au ajuns la spital, dintre care una era un copil. Elicopterul SMURD a preluat o femeie de 31 de ani, rănită grav … Un șofer a izbit în plin un alt autoturism care încerca să intre într-o curte. Impactul a fost extrem de violent, iar unul dintre autoturisme s-a răsturnat.

Accidentul s-a petrecut pe DN 41, la ieșirea din localitatea Greaca către municipiul Giurgiu… Martorii au povestit că şoferul autoturismului ce încerca să intre în curte, era o femeie și că din spatele său ar fi venit un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat.

În zona în care s-a petrecut evenimentul se află o curbă cu vizibilitate redusă Se pare că aceasta a fost cauza pentru care s-a produs accidentul, conducătorul auto observând prea târziu autoturismul ce încerca să intre în curte, lovind-o din plin.

În urma impactului, femeia a fost rănită grav şi a rămas încarcerată în autoturism. După ce a fost extrasă, femeia a fost preluată de cadrele medicale şi transportată la un spital din Bucureşti cu elicopterul SMURD.

Cealaltă victimă, fiul femeii rănite, minor în vârstă de 11 ani, pasager al autoturismului , a fost la rândul său transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu unde a ajuns şi şoferul de 40 de ani, din județul Călăraşi.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca și Stației Colibași, cu o autospecială de stingere dotată cu sistem de descarcerare, două ambulanțe SMURD și SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

Polițiştii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0. Accidentul a provocat blocarea circulației rutiere pentru un interval de timp pentru a permite pompierilor, ambulanțierilor şi polițiştilor să intervină.