Percheziție surpriză la Institutul Național de Medicină Legală din București într-o ancheta pentru fals și favorizarea făptuitorului

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au efectuat, în această dimineață, o percheziție la sediul Institutului Național de Medicină Legală (INML) din București, într-o anchetă ce vizează membrii Comisiei de Avizare Superioară și Control a instituției. Operațiunea a fost desfășurată sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în cadrul unui dosar penal ce investighează infracțiuni grave de fals intelectual și favorizarea făptuitorului. Potrivit surselor G4Media, percheziția are legătură cu un caz care a șocat opinia publică, legat de o intervenție chirurgicală din 2022, când un bărbat de 69 de ani a uitat un material medical în corpul unei paciente în timpul unei operații. Incidentul a condus la complicații severe, iar ulterior, la decesul acesteia. În cadrul acestei anchete, autoritățile vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse pentru audieri la sediul poliției. Aceste măsuri fac parte dintr-o investigație extinsă care urmărește să stabilească eventualele abuzuri sau neglijențe săvârșite de membrii Comisiei de Avizare și Control din cadrul INML. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, iar autoritățile se află în faza de administrare a probatoriului, în vederea stabilirii vinovăției și aplicării măsurilor legale corespunzătoare. Acest caz ridică semne de întrebare asupra activității și procedurilor interne din cadrul unei instituții esențiale pentru sistemul judiciar și medical din România, iar investigațiile în curs vor aduce clarificări suplimentare asupra circumstanțelor acestui incident tragic.