marți, noiembrie 4, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Ce preț la Gigacalorie va factura Uzina Termoelectrică Giurgiu, în această iarnă, către populație. Cât vor plăti agenții economici…

Ce preț la Gigacalorie va factura Uzina Termoelectrică Giurgiu, în această iarnă, către populație. Cât vor plăti agenții economici…

Jurnal
-
0
Ce preț la Gigacalorie va factura Uzina Termoelectrică Giurgiu, în această iarnă, către populație. Cât vor plăti agenții economici…

În urma ședinței Consiliului local din 30 octombrie 2025,   s-a emis o Hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii apei calde în sezonul rece.

 Solicitat să ne vorbească despre noile prețuri din această iarnă la gigacalorie, directorul Societății Termoelectrica SA Giurgiu , Vlad Gheorghe (foto) ne-a spus: „Pentru populație prețul se compune din producție – transport – distribuție. Noi am mers pe prețul dominant, pentru  cei care se alimentează din rețeaua de distribuție. Acel preț este de 1.039 lei/gigacalorie,  ce va fi facturat către populație. Pentru agenții economici, instituții, prețul este de 1.059,64 lei MW, respectiv 1.232,36 lei/Gcal, preț fără TVA.  Precizez că prețul de 1093, pentru populație, este preț cu TVA inclus.”

Totodată directorul Termoelectrica ne-a spus că recent a apărut o Ordonanță în care se dă posibilitatea UAT-urilor  de a se împrumuta la Trezoreria Statului în vederea achitării pierderilor tehnologice și a diferenței de preț ca subvenție.

Primăria Giurgiu are o pierdere aprobată pentru anul 2023 în valoare de 1.900 de lei cu TVA, cu tot. Din acest motiv eu voi face solicitarea, având în vedere această Ordonanță ce le dă posibilitatea ca până în data de 31 decembrie să obțină un credit, cu o perioadă de grație de 12 luni în care doar se plătește dobânda, ca să putem debloca această situație, măcar să-și onoreze obligațiile restante pe care le au față de noi, ca să nu mai discutăm de cele viitoare. Și plus o restanță la subvenția de anul trecut ce se ridică la vreo 300.000 de lei. Dacă vor considera că pot suplimenta – printr-o hotărâre de Consiliu Local – și o subvenție, la prețul de facturare către populație atunci poate să meargă și pentru acoperirea acelei diferențe. Noi am propus în Hotărârea din ședința din 30 octombrie o subvenție de 30%. În referatul făcut de Direcția de Servicii Publice apar și propunerile noastre cu subvenția pe care trebuie să o suporte Primăria ce este defalcată pe 10, 20 și 30%” ne-a mai precizat Vlad Gheorghe, directorul Uzinei Termoelectrica Giurgiu.

 

(Florian Tincu)   

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
13.2 ° C
13.2 °
13.2 °
76 %
5.4kmh
100 %
mar
13 °
mie
11 °
J
13 °
vin
12 °
S
18 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com