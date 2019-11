PNL Giurgiu dorește în primul rând să adreseze mulțumiri tuturor giurgiuvenilor care s-au prezentat la urne și îi îndemnă să se prezinte la urne și în turul doi poate alături chiar de giurgiuveni care din diverse motive au ales să nu voteze în primul tur al acestor alegeri cruciale pentru viitorul României. Partidul Național Liberal și Președintele României își doresc o prezență cât mai mare la vot pentru că, așa cum președintele Klaus Iohannis a spus, ”Eroii alegerilor sunt românii.”

Vineri va începe oficial campania electorală a lui Klaus Iohannis pentru turul al doilea, un moment istoric în care românii pot scăpa definitiv de politicienii din PSD și de pesedism, pesedismul devenind în ultimii doi ani imaginea incompetenței, a nepotismului și a violenței îndreptate împotriva cetățenilor. PSD în sine este un partid ”fake-news”. Au lansat știri false în data de 10 August spunând că românii sunt violenți doar pentru a-și justifica intervențiile brutale asupra oamenilor pașnici care-și exercitau un drept inviolabil, dreptul de a protesta împotriva hoției. Au lansat știri false legate de bunăstarea românilor și de creșterea economică când, în fapt, românii o duc din ce în ce mai rău iar, după cum se vede, visteria țării a fost secătuită de baronii locali ai PSD. Au lansat știri false pentru a speria românii spunându-le că PNL va închide spitale și va tăia pensii și salarii când în fapt nimic din toate acestea nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla. Cel mai recent exemplu de fake-news marca PSD este acela al lansării ideii că președintele Iohannis ar fi primit mesaje prin cască și au făcut asta nu doar pentru a-l denigra nejustificat pe Klaus Iohannis dar și pentru a putea acoperi evidentele lacune în discurs ale candidatului PSD, Viorica Dăncilă.

Românii au nevoie de un președinte care să ducă Romania pe drumul corect de unde politicienii PSD și pesedismul să nu mai poată să ne întoarcă așa cum s-a întâmplat cu precădere în ultimii trei ani, ani în care România a avut numai de pierdut de pe urma PSD și a pesedismului.

Klaus Iohnnis a sintetizat ceea ce România normală VS PSD înseamnă spunând: „Suntem în curs de realizare a ceea ce am numit „România Normală”. Primul pas semnificativ s-a făcut în mai, 26 mai, la alegerile europarlamentare și la Referendum. La Referendum, împreună cu 6,5 milioane de români am spus „Stop!” asaltului pesedist asupra Justiției. După care Parlamentul a spus „Stop!” guvernării pesediste – până și Parlamentul nu i-a mai răbdat! Și duminica trecută românii au spus clar că nu mai vor PSD!”

Președintele României, Klaus Iohannis a fost și va fi în continuare Președintele tuturor românilor dar, trebuie bine înțeles, nu al tuturor politicienilor Klaus Iohannis fiind în mod cert un Președinte care nu tolerează politicienii PSD care au încercat să ducă România într-o catastrofă.

Klaus Iohannis a avertizat în nenumărate rânduri asupra faptului că politicienii PSD au ales să guverneze ignorând nevoia de sustenabilitate, ignorând clar, cras și sancționabil nevoia de predictibilitate în actul de guvernare iar situația dezastruasă în care azi se află România este rezultatul de așteptat și natural al unei guvernări eșuate. Acesta este un motiv în plus pentru ca românii să se mobilizeze și să vină la urne.

Așa cum Președintele Iohannis spunea despre români, putem spune că și la Giurgiu, eroii alegerilor sunt giurgiuvenii.

PNL Giurgiu

(P)