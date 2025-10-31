vineri, octombrie 31, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Giurgiu se pregătește de sărbători: un parc de distracții și un patinoar vor anima orașul în luna decembrie

Giurgiu se pregătește de sărbători: un parc de distracții și un patinoar vor anima orașul în luna decembrie

Jurnal
-
0
Giurgiu se pregătește de sărbători: un parc de distracții și un patinoar vor anima orașul în luna decembrie

Două societăți comerciale, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu, vor aduce atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă în municipiu, prin organizarea unui parc de distracții ce va funcționa în perioada 28 noiembrie – 5 ianuarie.

Consiliul Județean Giurgiu a aprobat recent acordul-cadru de asociere cu firmele private și punerea la dispoziție a terenului destinat evenimentului. Parcul de distracții va fi amplasat pe terenul situat vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu, unde vor fi instalate echipamente specifice sezonului, iluminat ambiental și un sistem modern de sonorizare.

În cadrul aceluiași proiect, autoritățile anunță și amenajarea unui patinoar, realizat cu sprijinul societăților private implicate. Acesta va fi accesibil publicului pe toată durata funcționării parcului și va deveni una dintre principalele atracții pentru copiii și tinerii giurgiuveni.

Un gest frumos este rezervat copiilor instituționalizați din cadrul DGASPC Giurgiu, care vor beneficia de acces gratuit la atracțiile parcului, în baza unei liste întocmite de instituție.

Prin această inițiativă, Consiliul Județean Giurgiu își propune să ofere locuitorilor orașului o experiență de iarnă de neuitat, într-un decor de poveste, plin de lumină, voie bună și activități recreative pentru toate vârstele.

VREMEA

Giurgiu
cer senin
14.7 ° C
14.7 °
14.7 °
66 %
1.4kmh
0 %
vin
15 °
S
21 °
D
21 °
lun
19 °
mar
14 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com