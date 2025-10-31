Derby de Giurgiu: Dunărea Găujani și Victoria Adunații Copăceni se înfruntă pentru supremația Seriei Sud

Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 15:00, pe stadionul „Viorel Leșeanu” din Găujani, pasionații fotbalului giurgiuvean vor avea parte de un adevărat spectacol: Dunărea Găujani primește vizita liderului Victoria Adunații Copăceni, în derby-ul etapei a 8-a din Liga a IV-a, Seria Sud.
Partida reprezintă punctul culminant al etapei, ambele echipe aflându-se la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, cu mențiunea că formația din Găujani are un meci mai puțin disputat. Dunărea este singura echipă neînvinsă din serie, iar avantajul terenului propriu îi conferă statutul de favorită în confruntarea cu principala pretendentă la titlu.
De partea cealaltă, Victoria Adunații Copăceni impresionează prin ofensiva sa redutabilă — cu 32 de goluri marcate, are cel mai bun atac din campionat. În ceea ce privește defensiva, cele două formații sunt la egalitate, fiecare primind doar cinci goluri până acum.
Meciul de la Găujani se anunță, astfel, unul extrem de echilibrat, între două echipe cu ambiții mari și loturi valoroase. În tabăra oaspeților, toate privirile vor fi ațintite asupra lui Ionuț Marin (Gabone), unul dintre cei mai buni jucători din fotbalul mic giurgiuvean, capabil să facă diferența în orice moment.
Declarații înaintea meciului
Costel Grigore, președintele Victoriei Adunații Copăceni, a transmis un mesaj plin de fair-play înaintea confruntării:
„Vrând, nevrând, există această rivalitate care va dăinui. Le urăm tot binele, în afara acestui meci, pentru că dorim să plecăm cu toate punctele. Toată lumea este foarte motivată, dar nu trebuie să facem greșeala de a ne subestima adversarul. Dunărea are un lot de calitate și știm că orice se poate întâmpla într-un meci.”
De partea cealaltă, Bogdan Vrabie, antrenorul Dunării Găujani, mizează pe forța grupului și sprijinul publicului local:
„Ne așteptăm la un duel bărbătesc, corect, cu o echipă cu experiență. Respectăm echipa din Adunații Copăceni, dar ne dorim toate cele trei puncte. Întâlnim o formație bună, cu vechi ștate în fotbalul județean, însă sperăm ca la final să ne atingem obiectivul.”
Programul complet al etapei a 8-a – Seria Sud:
CS Mihai Bravu – Academia Slobozia (ora 15:00)
Dunărea Oinacu – Viitorul Băneasa (ora 15:00)
Dunărea Găujani – Victoria Adunații Copăceni (ora 15:00)
Viitorul Hulubești – Giganții Vărăști (ora 15:00)
Gloria Comana – Energia Remuș (ora 15:00)
M.V. Călugăreni – stă