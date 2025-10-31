FRF își propune să aducă finala Ligii Europa în România

Federația Română de Fotbal (FRF) și-a exprimat intenția de a continua promovarea României ca destinație de top pentru evenimente sportive majore, după succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a patru meciuri de la EURO 2020, precum și a Campionatelor Europene Under 21 și Under 19.
În acest context, FRF și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa în anii 2028 sau 2029, pe Arena Națională din București. Proiectul va fi susținut în parteneriat cu Primăria Capitalei și Guvernul României, consolidând colaborarea deja demonstrată la precedentele competiții majore găzduite în capitală.
„România a dovedit că poate organiza evenimente de anvergură la standarde înalte, fiind un partener de încredere pentru UEFA în fotbalul european. Dorim să transformăm experiența acumulată în organizarea turneelor anterioare într-un nou capitol memorabil pentru fotbalul românesc. Procesul de candidatură pentru finala Europa League va fi o oportunitate de a crea un model organizațional de referință pentru cluburile românești, bazat pe valori precum Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.
Arena Națională a mai găzduit finala acestei competiții în 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0. În următorii doi ani, gazdele ultimului act al Ligii Europa sunt deja stabilite: Istanbul în 2026 și Frankfurt în 2027.
