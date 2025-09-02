Pacienții pot reclama online medicii care îi trimit abuziv din spitalele publice la cabinete private!

De la 1 septembrie, pacienții din România au la dispoziție un nou instrument prin care pot sesiza practicile abuzive ale medicilor din spitalele publice care îi redirecționează către cabinete sau clinici private.
Ministerul Sănătății a lansat pe site-ul oficial un formular online unde pacienții pot completa date precum: denumirea spitalului, numele medicului, clinica privată recomandată, eventualele costuri impuse.
Sesizările vor fi analizate de Ministerul Sănătății împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar acolo unde se confirmă abuzuri vor fi aplicate sancțiuni.
De ce a fost luată această măsură?
Autoritățile au primit, de-a lungul anilor, numeroase plângeri de la pacienți care au mers la spitale publice și au fost informați că: nu există locuri, aparatura nu funcționează, analizele nu pot fi făcute.
În multe cazuri, aceștia au fost trimiși către clinici private, unde au plătit sume considerabile pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite, prin sistemul public de sănătate. Ministerul consideră că această practică este „inadmisibilă” și spune că noul mecanism de sesizare este un pas necesar pentru transparentizarea și corectarea abuzurilor din sistem.
Nu este prima platformă de acest fel. În luna iulie 2025, Ministerul Sănătății a lansat un sistem similar prin care pacienții pot reclama mâncarea neconformă din spitale.
Astfel, autoritățile își propun să creeze un canal direct de comunicare cu pacienții, prin care neregulile din sistemul public să fie semnalate și remediate mai rapid.
