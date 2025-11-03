„Orientare în carieră” – Sâmbătă, tinerii giurgiuveni au stat față în față cu „viitorul” universitar

luni, noiembrie 3, 2025
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025, în foaierul Teatrului „Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu, a avut loc evenimentul educațional „Orientare în carieră”, organizat de Consiliul Județean al Tinerilor Giurgiu, cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu și Teatrului „Tudor Vianu”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a doi invitați de seamă : Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, precum și Prefectul Județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu, care au transmis mesaje de susținere pentru tineri, subliniind importanța educației, a informării corecte și a responsabilității în alegerea viitoarei cariere.

Târgul facultăților „Orientare în carieră” a reunit reprezentanți a mai multor universități de prestigiu din București, printre care Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnica din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și altele.


Facultățile participante au prezentat elevilor o ofertă educațională variată, materiale informative, oportunități de burse, programe internaționale și detalii despre viața studențească.

Pe durata evenimentului, sute de elevi din liceele județului Giurgiu au interacționat direct cu cadre didactice și studenți voluntari, punând întrebări despre traseele academice și perspectivele de carieră.

Atmosfera a fost una plină de entuziasm și curiozitate, iar organizatorii au subliniat dorința de a transforma acest proiect într-o tradiție anuală dedicată orientării și motivării tinerilor.

Adrian Chiran – Președintele TNL Giurgiu

