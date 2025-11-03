luni, noiembrie 3, 2025
                                                                                                                     Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

SC UNIVERSAL ADI ȘI PAUL SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire instalație fotovoltaică 400 KW cu stocare energie „SC UNIVERSAL ADI ȘI PAUL SRL” propus a fi realizat în Comuna Valea Dragului, sat Valea Dragului, cod poștal 087240, jud. Giurgiu.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Giurgiu, din Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 și la SC UNIVERSAL ADI ȘI PAUL SRL cu sediul în Comuna Valea Dragului,  Județul Giurgiu.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Giurgiu.

