Trenul legendar Orient Express a ajuns astăzi în Gara Giurgiu

Trenul legendar Orient Express a poposit astăzi în Gara Giurgiu, adăugând un nou episod în povestea europeană care de peste un secol unește orașe, culturi și oameni prin călătorii de neuitat.
Deși, odată cu aderarea României la Spațiul Schengen, formalitățile de control la frontieră nu mai sunt necesare, autoritățile au fost prezente pentru a asigura siguranța și buna desfășurare a evenimentului.
Astfel, echipaje din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au fost în teren, supraveghind întreaga desfășurare a momentului.
„Prezența Poliției de Frontieră rămâne esențială în gestionarea situațiilor operative și în monitorizarea zonelor de frontieră, chiar și în context Schengen”, au transmis reprezentanții instituției.
Oprirea Orient Expressului la Giurgiu nu a fost doar o simplă trecere a unui tren de lux, ci și o amintire vie a legăturii istorice dintre România și marile rute europene.
Sursa: I.T.P.F. Giurgiu