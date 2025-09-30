Incendiu puternic la Dobreni: pagube uriașe și animale pierdute

Un incendiu de proporții a izbucnit, în această după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Dobreni, provocând pagube materiale însemnate și pierderi de vieți animale.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Colibași, Punctului de Lucru Călugăreni și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu cinci autospeciale de stingere.
La sosirea echipajelor, focul se manifesta violent, generalizat la acoperișul locuinței și în două anexe gospodărești, suprafața afectată ridicându-se la aproximativ 1800 de metri pătrați. În interiorul anexelor se aflau și animale.
Intervenția rapidă a pompierilor a reușit să salveze 20 de iepuri, însă alte 63 de animale – iepuri și porci – nu au putut fi scoase la timp și au pierit în flăcări.
În urma incendiului au ars complet cele două anexe, în care se aflau utilaje și accesorii agricole, material lemnos, 50 de baloți de paie, trifoi și alte bunuri. De asemenea, acoperișul casei a fost distrus în totalitate, iar un autoturism a fost afectat parțial.
Conform primelor cercetări, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unui cablu electric neizolat corespunzător.
Autoritățile continuă verificările pentru a evalua în detaliu pagubele și pentru a se asigura că nu mai există riscuri în zonă.
Sursa: ISU Giurgiu