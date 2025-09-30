Bolnavii oncologici pot retrage întreaga sumă din Pilonul 2 într-o singură tranșă. Senator Gabriela HORGA a susținut acest proiect…!

Senatul a adoptat, luni 29 septembrie, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, iniţiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică,
Preşedintele Comisiei pentru muncă a Senatului, Senator Gabriela HORGA (PNL), a explicat, la dezbaterile de luni din comisie, că pentru amendamentul în favoarea bolnavilor oncologici s-a luat în considerare speranţa de viaţă mai scăzută a acestora. Camera Deputaților va fi decisivă.