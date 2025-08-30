sâmbătă, august 30, 2025
Jurnal giurgiuvean
Opt persoane implicate într-un grav accident rutier produs în zona comunei Florești-Stoenești! A fost nevoie de Plan Roșu de intervenție!

Plan Roșu de intervenție pe A1 București–Pitești! 

Un grav accident rutier a avut loc, astăzi, 30 august, pe Autostrada A1 București–Pitești, în zona Florești-Stoenești (km 35, sensul spre Pitești), unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, unul dintre vehicule s-a răsturnat pe plafon.

 În total, opt persoane au fost implicate în accident, dintre care două au rămas încarcerate. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Giurgiu.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD de la ISU Giurgiu, două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În sprijinul acestora au fost trimise și o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe SMURD de la ISU București-Ilfov.

După acordarea primelor îngrijiri medicale, șase persoane – patru adulți și doi copii – au fost transportate la spitale din Capitală pentru investigații amănunțite.

În urma accidentului pe autostradă s-a  creat  un șir lung de autoturisme, care au așteptat ca organele de poliție să degajeze șoseaua și să facă măsurătorile impuse de accident.

Poliția Autostrăzi a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Sursa foto: imagini amator / ISU Giurgiu

