Afacerea câinilor fără stăpân din Giurgiu: dragoste pentru animale sau șarlatanie mascată? (LINK)

https://www.facebook.com/share/r/1GU1W4FQZT/
În ultima perioadă, în spatele așa-numitei „iubiri pentru animale” s-au dezvoltat afaceri pe sume considerabile. Sub masca ONG-urilor sau a persoanelor care pretind că luptă pentru drepturile patrupedelor, se ascund cazuri în care câinii sunt folosiți drept pretext pentru a obține bani.
Fenomenul nu este nou: povești abil construite, fotografii cu animale în situații dramatice și apeluri emoționale la solidaritate. Publicul donează bani pentru protecția și hrana câinilor, însă, ulterior, mulți dintre aceștia sunt eliberați pe străzi, sub pretextul relocării.
Giurgiu, orașul haitelor
Municipiul Giurgiu se confruntă cu un număr alarmant de câini fără stăpân. Haite întregi își împart teritoriile, sperie copii, atacă bicicliști și pun în pericol siguranța cetățenilor. Situația este cu atât mai gravă cu cât acești câini, lăsați în libertate, nu beneficiază de protecția și îngrijirea de care ar trebui să aibă parte într-un adăpost autorizat.
„Nu este normal să vedem zilnic haite de câini pe străzi. Cineva profită de pe urma acestei situații”, ne spuneau câțiva giurgiuveni revoltați.
Ce ar trebui să se întâmple în realitate
Specialiștii atrag atenția că soluția nu este abandonarea câinilor în spațiul public, ci integrarea lor într-un circuit responsabil: înregistrare, evaluare medicală (deparazitare și vaccinare), microcipare, sterilizare, carantină sau recuperare, iar, în final, procesul de adopție.
Întrebări fără răspuns
Giurgiuvenii își doresc în mod normal, să trăiască într-un oraș civilizat, curat și sigur. Din nefericire, așa cum mulți ne mărturiseau, cetățenii se simt amenințați de prezența haitelor de maidanezi, la rândul lor câinii nu beneficiază nici ei de condiții decente respectiv nu se bucură de respectarea drepturilor pe care le au, în adăposturile autorizate.
În consecință ar trebui să știm cine de fapt sunt cei ce câștigă din această așa-zisă „dragoste pentru animale”?