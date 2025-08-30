Întâlnire de lucru la sediul D.G.A.S.P.C. Giurgiu – Discuții privind noua organigramă a instituției

La sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a avut loc vineri, 29 august 2025, o întâlnire de lucru la care au participat conducerea instituției și șefii structurilor rezidențiale pentru „copii, persoane adulte cu dizabilități și vârstnici”, din cadrul instituției.
Principalul punct pe ordinea de zi l-a constituit propunerea privind noua organigramă a instituției, în contextul reformei și eficientizării activităților specifice domeniului asistenței sociale.
Noua organigramă propusă prevede un număr total de 692 de posturi, comparativ cu 1011 posturi (dintre care 726 de posturi ocupate) existente în structura actuală, propunerea implicând o reorganizare amplă a activității și a structurilor existente.
Pe parcursul întâlnirii, șefii de centre au fost invitați să formuleze observații și propuneri argumentate referitoare la structura și funcționalitatea noii organigrame, cu accent pe capacitatea centrelor, necesitățile reale ale beneficiarilor și eficiența serviciilor oferite.
Discuțiile au vizat adaptarea structurii de personal la nevoile beneficiarilor, ținând cont de prevederile legislative în vigoare, inclusiv în contextul procesului de relicențiere a centrelor rezidențiale și al politicilor de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități.
Printre măsurile propuse în noua organigramă se numără:
– reducerea numărului de posturi de conducere la nivelul centrelor; – creșterea numărului de infirmiere în structurile pentru persoane vârstnice; – redimensionarea schemelor de personal pentru centrele destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; – reevaluarea raportului personal de îngrijire/ beneficiari, în funcție de standardele minime de calitate și legislația aplicabilă.
De asemenea, discuțiile au vizat posibilitatea externalizării serviciilor de alimentație, prin servicii de catering dedicate beneficiarilor; necesitatea constituirii unui serviciu administrativ comun pentru toate centrele, care să includă personal calificat (electricieni, instalatori etc.), capabil să intervină în baza unor planificări sau în situații de urgență.
„Rocada șefilor de structuri rezidențiale este un mecanism de adaptare și dezvoltare în contextul reorganizării instituției, un pas necesar în procesul de reorganizare a activității. Cea de-a doua etapă de rocade, care va începe la 1 septembrie 2025, are rolul de a aduce un plus de valoare, de a valorifica expertiza, viziunea și adaptabilitatea fiecărui șef de centru” – a precizat Vișinel Costel Bălan, directorul DGASPC Giurgiu.
„Posturile de conducere ale complexelor de structuri rezidențiale din noua organigramă vor putea fi ocupate în urma concursurilor ce vor fi organizate după aprobarea acesteia în ședință a Consiliului Județean și desigur vor conta pregătirea și expertiza fiecărui șef de centru.
Sunt încrezător că noua organigramă și abordarea propusă vor aduce beneficii concrete pentru copiii, adulții cu dizabilități și vârstnicii aflați în îngrijirea D.G.A.S.P.C., într-un cadru care răspunde mai bine provocărilor actuale din sistemul de asistență socială”, a mai declarat Vișinel Costel Balan, directorul general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.