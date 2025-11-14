Oprirea neregulamentară, nefolosirea centurii de siguranță și lipsa documentelor sunt infracțiunile cele mai frecvente pentru care polițiștii au aplicat 36 de sancțiuni în doar 3 ore!

La data de 13 noiembrie , în intervalul orar 17.00 – 20.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Giurgiu au desfășurat, în municipiu, o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor judiciare, respectarea normelor de conviețuire socială și creșterea gradului de disciplină rutieră. Pe timpul acțiunii au fost legitimate 170 de persoane și controlate 120 de autovehicule, fiind efectuate 10 testări cu aparatele din dotare privind consumul de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive. Polițiștii au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 22.783 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, dar și pentru încălcarea prevederilor Legii nr.61/1991, 8 cetățeni fiind sancționați pentru consum de băuturi alcoolice în locuri publice. Cei mai mulți participanți la trafic au fost sancționați pentru: oprire neregulamentară, nepurtarea centurii de siguranță și lipsă documente. A fost reținut un permis de conducere pentru circulație pe neacordare prioritate pietoni și retras un certificat de înmatriculare, pentru lipsa R.C.A. Astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare, pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică! (IPJ Giurgiu)