FOTBAL. Liga a IV-a, seria Sud, etapa a 10-a! Derby-ul se dispută la Mihai Bravu

Liga a IV-a, seria Sud, la fotbal, a ajuns la etapa a 10-a, etapă care programează două jocuri ce se anunță extrem de spectaculoase, cu începere de la ora 14.30. Derbiul etapei se joacă la Mihai Bravu, unde liderul la zi, Victoria Adunații Copăceni, se deplasează pentru a juca în compania echipei clasată pe locul secund, CS Mihai Bravu. O partidă de şase puncte, care, în funcţie de rezultatul final, va putea simplifica sau, dimpotrivă, complica lupta pentru câştigarea seriei Sud. Cocoţaţi pe locul secund după etapa a 9-a, dar probabil fără intenţii de câştigare a campionatului, fotbaliștii din Mihai Bravu nu vor avea deloc o viaţă uşoară pe teren propriu în compania liderului seriei, Victoria Adunații Copăceni, o formaţie care în runda precedentă a stat. Fotbaliști lui Costel Grigore, cu două puncte în clasament, mai mult decât cei din Mihai Bravu, nu pot face paşi greşiţi în tentativa lor de a lupta pentru a intra în play-off-ul ligii a 4-a, de pe prima poziție. Fotbalul trebuie să primeze în duelul dintre cele două echipe, și nicidecum cel lipsit de fair- play.