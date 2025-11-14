FOTBAL. Liga a IV-a, seria Sud, etapa a 10-a! Derby-ul se dispută la Mihai Bravu

Liga a IV-a, seria Sud, la fotbal, a ajuns la etapa a 10-a, etapă care programează două jocuri ce se anunță extrem de spectaculoase, cu începere de la ora 14.30.
Derbiul etapei se joacă la Mihai Bravu, unde liderul la zi, Victoria Adunații Copăceni, se deplasează pentru a juca în compania echipei clasată pe locul secund, CS Mihai Bravu. O partidă de şase puncte, care, în funcţie de rezultatul final, va putea simplifica sau, dimpotrivă, complica lupta pentru câştigarea seriei Sud.
Cocoţaţi pe locul secund după etapa a 9-a, dar probabil fără intenţii de câştigare a campionatului, fotbaliștii din Mihai Bravu nu vor avea deloc o viaţă uşoară pe teren propriu în compania liderului seriei, Victoria Adunații Copăceni, o formaţie care în runda precedentă a stat.
Fotbaliști lui Costel Grigore, cu două puncte în clasament, mai mult decât cei din Mihai Bravu, nu pot face paşi greşiţi în tentativa lor de a lupta pentru a intra în play-off-ul ligii a 4-a, de pe prima poziție. Fotbalul trebuie să primeze în duelul dintre cele două echipe, și nicidecum cel lipsit de fair- play.
Un alt joc interesant se va disputa la Găujani, unde Dunărea (locul 3 cu19 puncte) din localitate se va duela cu Energia Remuș (locul 5 cu16 puncte în clasament).
În acest moment, liderul Ligii a IV-a este Victoria Adunații Copăceni, cu 21 de puncte obținute în 9 meciuri. Urmează trei echipe, la egalitate de puncte, despărțite doar de golaveraj: CS Mihai Bravu, Dunărea Găujani și Giganții Vărăști. Pe locul 5 cu 16 puncte se află Energia Remuș.
În această etapă ocupanta ultimului loc de play-off, Giganții din Vărăști stă.
Programul etapei a 10-a, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:30:
Viitorul Băneasa- M. V. Călugăreni
Academia Slobozia – Dunărea Oinacu
CS Mihai Bravu- Victoria Adunații Cpăceni
Dunărea Găujani- Energia Rmuș
Viitorul Hulubești- Gloria Comana
Giganții Vărăști – Stă