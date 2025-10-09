O tânără de doar 29 de ani, din Giurgiu, a murit la naștere, într-un spital din Constanța. Familia victimei dorește acum răspunsuri din partea medicilor…

„Vă avertizăm că textul următor are un puternic impact emoțional!”
Durere fără margini și revoltă în Giurgiu, după moartea Mădălinei, o tânără de doar 29 de ani care a pierdut lupta pentru viață la scurt timp după ce a adus pe lume primul său copil.
Bucuria nașterii s-a transformat însă în tragedie, miercuri, 8 octombrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde femeia a ajuns în stare critică, după complicații grave apărute în timpul travaliului la o clinică privată.
Mădălina, așa cum declară apropiații, își dorise enorm să devină mamă. După ani de încercări, reușise să rămână însărcinată cu ajutorul unui tratament de fertilizare. Era o femeie plină de viață, iubită de familie și prieteni, care aștepta cu enormă emoție venirea pe lume a băiețelului ei. Însă visul s-a frânt brusc…
Ce s-a întâmplat de fapt…
În noaptea nașterii, starea Mădălinei s-a deteriorat rapid, iar medicii au decis transferul de urgență la Spitalul Județean Constanța. Timp de ore întregi, cadrele medicale s-au luptat să o salveze, dar trupul ei nu a mai rezistat. La ora 13:00, inima tinerei mame a încetat să mai bată.
Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă a fost vorba despre o neglijență medicală.
Reprezentanții clinicii private, „Armonia Hospital”, au transmis un comunicat oficial, precizând că pacienta ar fi refuzat internarea inițială și ulterior intervenția chirurgicală recomandată, deși i s-ar fi explicat riscurile, inclusiv cel de deces. În final, medicii ar fi intervenit de urgență, după ce starea ei s-a agravat dramatic, aplicând o histerectomie de necesitate.
Potrivit comunicatului, Mădălina a născut natural, un băiețel sănătos, cu o greutate de 3.430 de grame și un scor Apgar 9. Micuțul se află acum sub supravegherea specialiștilor, fără probleme de sănătate.
Emoție și indignare în rândul familiei
Cazul a stârnit valuri de emoție și indignare, mai ales că tânăra era la prima naștere și visase ani întregi la momentul în care își va ține copilul în brațe. Familia cere acum aflarea adevărului și dreptate pentru fiica lor, care a plătit cu viața un preț mult prea mare.
Durerea lăsată în urmă este de nedescris. În timp ce un copil își începe viața fără cea care l-a adus pe lume, o familie întreagă caută răspunsuri, într-un sistem medical care, de prea multe ori, lasă în urmă tăcere și lacrimi.